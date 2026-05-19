Honduras impulsa modernización del Sirep con apoyo del Banco Mundial

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Finanzas (Sefin) inició este martes una misión técnica junto al Banco Mundial orientada a fortalecer el Sistema de Registro y Control de Servidores Públicos (Sirep), como parte de las acciones para mejorar el control del gasto público y la administración de la nómina estatal.

La reunión fue encabezada por el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, junto a especialistas del Banco Mundial liderados por el representante residente en Honduras, Andrew Kircher, y el especialista senior del sector público, Rubén Ruano.

El proceso busca modernizar y actualizar el Sirep, un sistema con más de una década de funcionamiento, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia, eficiencia y control del gasto corriente del Estado.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, señaló que desde el inicio de la actual administración se han impulsado medidas orientadas a contener el gasto público y mejorar la gestión de los recursos estatales.

“El presidente de Honduras anunció medidas para poder contener el gasto público y la revisión del Sirep”, afirmó Hernández Hércules, al destacar que el acompañamiento técnico del Banco Mundial permitirá optimizar los procesos del sistema.

El funcionario explicó que el objetivo es garantizar que los recursos destinados a la nómina estatal correspondan efectivamente a los servidores públicos activos en las distintas instituciones gubernamentales.

Asimismo, indicó que el Sirep requiere una actualización profunda para adaptarse a las necesidades actuales de la administración pública.

“Tenemos la fortuna de contar con el acompañamiento del Banco Mundial para poder hacer la revisión a los sistemas”, agregó.

Por su parte, el especialista senior en gobernanza del Banco Mundial, Rubén Ruano, destacó que el control de la nómina es un componente clave dentro de las finanzas públicas, debido a que representa uno de los rubros más altos y rígidos del presupuesto nacional.

“Los controles de la nómina son muy importantes. Debe existir sincronización entre las plazas aprobadas, los expedientes del personal y las nóminas del Estado para tener un mejor control del gasto”, explicó Ruano.

Agregó que una nómina ordenada contribuye a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y a fortalecer la calidad del gasto gubernamental.

En la misión técnica participaron también autoridades de la Secretaría de Finanzas, entre ellas la subsecretaria de Crédito e Inversión Pública, Liliam Rivera; el subsecretario de Finanzas y Presupuesto, Roberto Chang, así como representantes de la Dirección General de Presupuesto y especialistas del Banco Mundial en materia de gobernanza y gestión pública.