Honduras expone ante la ONU avances en gestión de información geoespacial

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

La exposición se realizó durante la Decimosexta Sesión del UN-GGIM, en la que participó Luis Torres, secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), quien presentó la experiencia del país en materia de información geoespacial.

Honduras presentó ante el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Gestión Global de la Información Geoespacial (UN-GGIM) los avances que desarrolla para modernizar la administración de tierras y fortalecer la planificación territorial.

Torres explicó los avances en el desarrollo de una Infraestructura Nacional de Información Geoespacial, cuyo objetivo es integrar y estandarizar datos cartográficos, geodésicos y catastrales para facilitar la toma de decisiones basada en evidencia.

Entre los principales ejes de esta estrategia mencionó la coordinación entre instituciones, la interoperabilidad de la información geoespacial, la aplicación de estándares técnicos y el fortalecimiento de las capacidades nacionales.

Durante su intervención también presentó experiencias de cooperación entre Honduras y Colombia relacionadas con fotogrametría y el análisis de los efectos del cambio climático en la zona costera del Atlántico.

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El funcionario además destacó el proyecto de Centros Asociados Municipales (CAM), una iniciativa que busca acercar los servicios catastrales a los municipios, actualizar la información territorial e integrar datos catastrales y geoespaciales para apoyar la planificación municipal.

En el encuentro, el secretario ejecutivo del IP también sostuvo reuniones con representantes de distintas delegaciones, entre ellos funcionarios y expertos de Países Bajos, Arabia Saudita, Ecuador y Estados Unidos, con quienes intercambió experiencias sobre catastro, geodesia e información geoespacial.

La participación de Honduras en el UN-GGIM busca fortalecer la cooperación internacional en estas áreas y avanzar en herramientas orientadas a mejorar la administración territorial, la planificación sostenible, la seguridad jurídica y los servicios catastrales para la ciudadanía.