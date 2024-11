Exhortan a reflexionar el voto frente a una pobre gestión del CN

Tegucigalpa

Diferentes sectores llaman a la población a reflexionar su voto en las elecciones ante una pobre gestión de un Congreso Nacional que ha sido fuertemente cuestionado por la adopción de excesivos lujos y la baja productividad legislativa.

A menos de dos meses para que concluya la tercera legislatura, el Congreso solamente ha sesionado durante 34 veces este año, habiéndose suspendido en diversas ocasiones las sesiones debido a la falta de acuerdos entre las bancadas.

A criterio del analista político Raúl Pineda, los candidatos actuales son el reflejo de una sociedad postergada, por lo que solo se pueden producir políticos de “modesto perfil”.

Frente a esta realidad, el analista ve un posible punto de inflexión en el futuro, donde la sociedad hondureña “tendrá que reflexionar” y generar los cambios necesarios para evitar caer en el “precipicio”.

Maribel Espinoza, diputada y precandidata liberal, reconoce que “este Congreso Nacional es el peor Congreso de la historia del país, por eso los ciudadanos en el próximo proceso electoral tienen que pensar bien a quién le van a dar su voto”.

La diputada Suyapa Figueroa cuestionó al oficialismo de cometer los mismos actos aumentados que antes eran cuestionados, cuando Libertad y Refundación (Libre) era oposición.

Agregó que “es el Congreso más opaco, no es transparente. Yo denuncié al presidente por el manejo de fondos de manera ilegal; pero no ha pasado nada. Mientras el fiscal general no cumpla con su trabajo y actúe en nombre de la sociedad tendremos actitudes como esta”.

El Congreso ha sido criticado por la entrega de bonos a diputados del oficialismo.