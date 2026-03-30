"El mejor tiempo está por venir": Zambrano tras publicación de ley de empleo parcial

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, celebró a través de la red social X la publicación en el diario oficial La Gaceta de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, asegurando que la normativa representa una nueva oportunidad laboral para miles de hondureños. "¡Honduras vuelve a tener esperanza! Con mucha alegría aprobamos la Ley de Empleo A Tiempo Parcial, ya publicada en la Gaceta bajo el decreto 45-2026", escribió Zambrano.

En su mensaje, el titular del Legislativo afirmó que esta legislación, contenida en el decreto 45-2026, devuelve oportunidades que, según señaló, fueron eliminadas en el pasado, y destacó que su reactivación forma parte de los primeros logros del actual Congreso. "Está ley trascendental que abrió puertas de trabajo a miles de hondureños y que Libre derogó, quitándoles oportunidades y futuro, hoy nuevamente es una realidad", manifestó. Asimismo, vinculó la entrada en vigencia de la ley con las estrategias orientadas a la generación de empleo, el impulso al turismo y la recuperación económica del país.

¡Honduras vuelve a tener esperanza!



Con mucha alegría aprobamos la Ley de Empleo A Tiempo Parcial, ya publicada en la Gaceta bajo el decreto 45-2026.



Está ley trascendental que abrió puertas de trabajo a miles de hondureños y que Libre derogó, quitándoles oportunidades y... pic.twitter.com/PGxmEP6vFx — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) March 30, 2026

"En los primeros 60 días, este nuevo Congreso Nacional, comprometido con el pueblo, está reactivando la economía con pasos firmes y decididos. Más empleos, más turismo, más oportunidades compatriotas", afirmó.