"El mejor tiempo está por venir": Zambrano tras publicación de ley de empleo parcial

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, celebró a través de la red social X la publicación en el diario oficial La Gaceta de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, asegurando que la normativa representa una nueva oportunidad laboral para miles de hondureños.
"¡Honduras vuelve a tener esperanza! Con mucha alegría aprobamos la Ley de Empleo A Tiempo Parcial, ya publicada en la Gaceta bajo el decreto 45-2026", escribió Zambrano.
En su mensaje, el titular del Legislativo afirmó que esta legislación, contenida en el decreto 45-2026, devuelve oportunidades que, según señaló, fueron eliminadas en el pasado, y destacó que su reactivación forma parte de los primeros logros del actual Congreso.
"Está ley trascendental que abrió puertas de trabajo a miles de hondureños y que Libre derogó, quitándoles oportunidades y futuro, hoy nuevamente es una realidad", manifestó.
Asimismo, vinculó la entrada en vigencia de la ley con las estrategias orientadas a la generación de empleo, el impulso al turismo y la recuperación económica del país.
¡Honduras vuelve a tener esperanza!— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) March 30, 2026
Con mucha alegría aprobamos la Ley de Empleo A Tiempo Parcial, ya publicada en la Gaceta bajo el decreto 45-2026.
Está ley trascendental que abrió puertas de trabajo a miles de hondureños y que Libre derogó, quitándoles oportunidades y... pic.twitter.com/PGxmEP6vFx
"En los primeros 60 días, este nuevo Congreso Nacional, comprometido con el pueblo, está reactivando la economía con pasos firmes y decididos. Más empleos, más turismo, más oportunidades compatriotas", afirmó.
El diputado concluyó su publicación con un mensaje optimista sobre el rumbo de Honduras, asegurando que "el mejor tiempo está por venir".
El decreto fue publicado este lunes 30 de marzo en La Gaceta, con lo que entra en vigencia un nuevo régimen laboral que busca ampliar las oportunidades de trabajo sin sacrificar derechos.