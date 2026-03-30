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"El mejor tiempo está por venir": Zambrano tras publicación de ley de empleo parcial

Tomás Zambrano celebró la aprobación de la ley de empleo parcial: "Con mucha alegría aprobamos la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, ya publicada en la Gaceta bajo el decreto 45-2026"

El mejor tiempo está por venir: Zambrano tras publicación de ley de empleo parcial

El presidente del CN destacó que "lo mejor está por venir" para Honduras.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, celebró a través de la red social X la publicación en el diario oficial La Gaceta de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, asegurando que la normativa representa una nueva oportunidad laboral para miles de hondureños.

Honduras vuelve a tener esperanza! Con mucha alegría aprobamos la Ley de Empleo A Tiempo Parcial, ya publicada en la Gaceta bajo el decreto 45-2026", escribió Zambrano.

Honduras oficializa ley de empleo a tiempo parcial

En su mensaje, el titular del Legislativo afirmó que esta legislación, contenida en el decreto 45-2026, devuelve oportunidades que, según señaló, fueron eliminadas en el pasado, y destacó que su reactivación forma parte de los primeros logros del actual Congreso.

"Está ley trascendental que abrió puertas de trabajo a miles de hondureños y que Libre derogó, quitándoles oportunidades y futuro, hoy nuevamente es una realidad", manifestó.

Asimismo, vinculó la entrada en vigencia de la ley con las estrategias orientadas a la generación de empleo, el impulso al turismo y la recuperación económica del país.

"En los primeros 60 días, este nuevo Congreso Nacional, comprometido con el pueblo, está reactivando la economía con pasos firmes y decididos. Más empleos, más turismo, más oportunidades compatriotas", afirmó.

Aprobada la ley de empleo parcial: fija reglas, límites y derechos laborales

El diputado concluyó su publicación con un mensaje optimista sobre el rumbo de Honduras, asegurando que "el mejor tiempo está por venir".

El decreto fue publicado este lunes 30 de marzo en La Gaceta, con lo que entra en vigencia un nuevo régimen laboral que busca ampliar las oportunidades de trabajo sin sacrificar derechos.

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Redacción La Prensa
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