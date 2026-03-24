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Educación se suma a jornadas de teletrabajo por alza de los combustibles ¿Dónde aplica?

Según el comunicado oficial, esta decisión busca aliviar la carga económica de las familias hondureñas, ante el incremento en los costos de traslado diario de los niños

Educación se suma a jornadas de teletrabajo por alza de los combustibles ¿Dónde aplica?

Las autoridades educativas instruyeron al personal docente a planificar y ejecutar estrategias virtuales o asignaciones académicas que permitan a los estudiantes continuar con su aprendizaje

 Foto: Josué Cárcamo/ LAPRENSA
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Educación anunció la suspensión temporal de clases presenciales en varios centros educativos del país, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar el impacto del alza en los precios internacionales de los combustibles.

La disposición aplica específicamente en ciudades de mayor concentración poblacional, donde los estudiantes dependen del transporte para movilizarse hacia sus centros de estudio. La medida entrará en vigor desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de marzo de 2026.

Teletrabajo y horarios escalonados: medidas por alzas a combustibles

Según el comunicado oficial, esta decisión busca aliviar la carga económica de las familias hondureñas, ante el incremento en los costos de traslado diario. Asimismo, pretende garantizar la continuidad del proceso educativo mediante la implementación de modalidades no presenciales.

En ese sentido, las autoridades educativas instruyeron al personal docente a planificar y ejecutar estrategias virtuales o asignaciones académicas que permitan a los estudiantes continuar con su aprendizaje durante el período de suspensión presencial.

Además, los Directores Departamentales tendrán la responsabilidad de identificar y priorizar las ciudades donde se aplicará esta medida, tomando en cuenta las condiciones de movilidad de los educandos y el impacto del transporte en cada zona.

Pese a la suspensión de clases presenciales, el personal administrativo de los centros educativos deberá continuar laborando de manera presencial. Esta disposición incluye a directores, secretarios y otros empleados necesarios para no interrumpir procesos administrativos clave, como el nombramiento de docentes.

La Secretaría de Educación también indicó que se dará seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones, con el fin de garantizar que el proceso educativo no se vea afectado y que las medidas cumplan su objetivo de apoyo a la población.



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Redacción La Prensa
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