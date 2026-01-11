Donald Trump publica en su red social explicación ampliada de por qué perdonó a JOH

Washington, Estados Unidos

El mensaje, originalmente atribuido a su exasesor y político Roger Stone , sostiene que el proceso judicial contra Hernández tuvo motivaciones políticas y que se basó en testimonios de narcotraficantes condenados que habrían buscado beneficios judiciales. En el texto se afirma que el indulto otorgado por Trump constituye “un acto de justicia y misericordia”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reposteó en su red social Truth Social un extenso texto en el que se amplían las razones por las cuales concedió el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), quien fue liberado esta semana tras cumplir poco más de un año de prisión en territorio estadounidense.

Según la publicación, Hernández fue un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico durante su mandato, impulsó la extradición de criminales y recibió elogios del propio Trump en 2019 por los resultados en la interdicción de drogas. El documento también cuestiona el uso de testimonios de capos del narcotráfico, entre ellos Carlos “Negro” Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, quienes declararon en el juicio contra el exmandatario hondureño.

El texto reposteado vincula la acusación contra Hernández con el cambio de administración en Estados Unidos y señala una supuesta colaboración entre el gobierno de Joe Biden y el partido oficialista hondureño LIBRE tras la salida de Hernández del poder en 2022. Asimismo, acusa a la administración Biden/Harris de utilizar el caso como parte de una estrategia política regional.

Trump no agregó comentarios adicionales al reposteo, pero la publicación ha generado reacciones y debate tanto en Estados Unidos como en Honduras, donde el caso de Hernández continúa siendo un tema de alto interés político y judicial.