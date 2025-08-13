Honduras enfrenta críticas por impunidad y violaciones de derechos humanos

Tegucigalpa, Honduras.

En su análisis preliminar, el Conadeh alertó que la impunidad envía un mensaje de “tolerancia al delito” y subrayó la urgencia de sancionar de forma efectiva a los responsables de violaciones de derechos humanos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras ( Conadeh ) afirmó este miércoles que el informe de derechos humanos 2024 del Departamento de Estado de los Estados Unidos refleja con precisión la situación que atraviesa el país "sin avances significativos" en esta materia y por la impunidad, e instó a las autoridades a tomar en cuenta sus hallazgos para prevenir nuevas violaciones.

El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, exhortó al Gobierno a verificar la información incluida en el documento del Departamento de Estado de EE.UU., implementar correctivos y fortalecer el Estado de derecho.

El documento del Departamento de Estado advierte que en 2024 “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos” y reporta “numerosos casos” en los que agentes estatales o sus representantes cometieron "homicidios arbitrarios o ilegítimos".

Entre las principales preocupaciones en materia de derechos humanos se documentaron informes creíbles de asesinatos arbitrarios o ilegales, desapariciones, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias y graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluidas amenazas contra periodistas por parte de grupos criminales, destaca el documento.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Washington también señala que pandillas locales, organizaciones transnacionales y narcotraficantes perpetraron homicidios, secuestros, torturas, extorsiones, trata de personas e intimidaciones contra defensores de derechos humanos, autoridades, periodistas, empresarios, mujeres, sindicalistas y otros sectores vulnerables. Aunque algunas investigaciones y juicios se llevaron a cabo, “la impunidad era generalizada”.

Cáceres advirtió que las violaciones a los derechos humanos podrían derivar en la reducción de la asistencia financiera internacional hacia el país por parte de otros Estados.

Destacó que el informe de EE.UU. concluye que el Estado de Honduras "no ha avanzado o no ha registrado avances significativos en materia de derechos humanos".

El informe de EE.UU. incorpora de forma reiterada información aportada por el Conadeh, que documenta la situación del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, así como casos emblemáticos denunciados oportunamente, especialmente los que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad.