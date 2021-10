Honduras: conozca los puntos referentes de vacunación en Semana Morazánica

A continuación se resumen las actividades en algunos departamentos y municipios donde se estará aplicando primera y segunda dosis del fármaco anticovid para adolescentes mayores de 12 años, embarazadas y población en general.

Distrito Central

Del 4 al 5 de octubre en el Distrito Central se estará vacunando a toda la población mayor de 12 años con una primera dosis en su defecto; embarazadas y se estarán aplicando segundas dosis del fármaco anticovid a las personas que la requieran.

Entre los sitios habilitados están el Polideportivo de la Unah (peatonal y vehicular), UTH (vehicular), Campo de Parada Marte (vehicular), instituto Jesús Aguilar Paz (peatonal), instituto Técnico Luis Bográn (peatonal), instituto Central Vicente Cáceres (peatonal) y Universidad Católica (peatonal).

Asimismo, estarán habilitados la Villa Olímpica (peatonal), mercado Zonal Belén (peatonal), mercado La Isla (peatonal), escuela Estados Unidos (peatonal), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (peatonal) y cancha San Miguel (peatonal). De igual modo, el City Mall (peatonal), mercado San Isidro (peatonal) y en los 64 establecimientos de salud.

Francisco Morazán

En algunos municipios turísticos como Tatumbla y la Villa de San Francisco, del 4 al 5 de octubre y de 8:00 am a 3:00 pm se estará inmunizando en el establecimiento de salud y en Lepaterique, en la iglesia Bethesda.

Del 4 al 8 de octubre se vacunará a la población de Valle de Ángeles (parque municipal) de 8:00 am a 3:00 pm, Cantarranas (parque municipal) de 8:00 am a 2:00 pm y Santa Lucía (centro de triaje), de 8:00 am a 4:00 pm.

En Santa Ana se vacunará en el centro comunal del 6 al 8 de octubre, en un horario de 8:00 am a 2:00 pm.

En Ojojona se inoculará en el establecimiento de salud y en Sabanagrande en la escuela Francisco Morazán, del 4 al 8 de octubre, en un horario de 8:00 am a 2:00 pm.

San Pedro Sula

En el caso de San Pedro Sula se inmunizará del 4 al 7 de octubre a toda la población mayor de 12 años, así como embarazadas y personas que requieran de la segunda dosis, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm en la Universidad Católica, gran Central Metropolitana, centro de salud Miguel Paz Barahona y en el Gimnasio Olímpico (sólo se atenderá el 4 y 5).

Comayagua

Se vacunará del 4 al 5 de octubre en Comayagua, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm en los establecimientos de salud siguientes: José María, Ochoa; Napoleón Bográn; Emmanuel; Francisco Rodríguez; San José de Pane; El Ciruelo; El Sauce; Agua Salada; Palo Pintado; Planes de Churune; San Miguel Selguapa; Portillo de la Mora; Concepción del Horno; Cantoral y Lomas del Cordero.

En Siguatepeque será del 4 al 5 de octubre, de 8:00 am a 4:00 pm, se inoculará en los establecimientos de salud El Parnaso, El Socorro, Santa Rosita, Guarajao, Río Bonito y Gustavo Boquín (del 4 al 8 de octubre únicamente).

Lempira, Intibucá y Copán

En el caso del municipio de Gracias, Lempira, se estará inoculando del 4 al 6 de octubre, de 8:30 am a 3:00 pm en el parque central, mientras que en Lepaera el 4 y 5 de octubre, de 7:00 am a 3:00 pm en el parque central.

En Intibucá se inmunizará del 4 al 8 de octubre, en un horario de 7:00 am a 3:00 pm, en los municipios de La Esperanza, Jesús de Otoro y San Juan.

La inmunización en Copán se hará del 2 al 8 de octubre, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm en el parque arqueológico El Jaral, en la terminal de buses de La Entrada, mientras que en Santa Rosa de Copán será en el instituto Álvaro Contreras, terminal de buses, complejo turístico El Yate y la Bahía Verde, de Cucuyagua.

Olancho

Del 2 al 7 de octubre, en Catacamas se vacunará de 8:00 am a 3:00 pm en el Policlínico, instituto 18 de Noviembre, CIS Emanuel, ZPP de Río Tinto, UAPS La Sosa, clínica del Adolescente del ES de Siguate y UAPS Río Tinto.

Asimismo, en UAPS La Boca, UAPS La Millonaria, CIS Agua Caliente, ZPP La Unión de Capapan, CIS El Hormiguero y Centro Básico Carlos Humberto.

Islas de la Bahía

Se vacunará en Roatán del 4 al 5 de octubre, de 8:00 am a 3:00 pm en ESFAM Swampo, PetroSun Coxen Hole y PetroSun Pensacola.

Después del incendio acontecido el fin de semana en Guanaja, se estará vacunando a la población de esa isla durante la Semana Morazánica como parte de las medidas sanitarias preventivas destinadas a seguir asistiendo a esos compatriotas.

En Guanaja se inmunizará en el establecimiento de salud el 4 y 5 de octubre, de 7:00 am a 3:00 pm. En la comunidad de Brisas del Mitch se hará esa jornada el 6 de octubre, de 7:00 am a 3:00 pm.

Mientras tanto, en la comunidad de Mangrove Bight se vacunará el 7 de octubre, de 7:00 am a 3:00 pm, y en la comunidad de Savannah Bight será el 8 de octubre, de 7:00: 00 am a 3:00 pm.