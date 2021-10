Puerto Cortés garantiza bioseguridad y diversión en Semana Morazánica

Bioseguridad contra la covid-19, orden y diversión son las tres cualidades que ofrece Puerto Cortés a los vacacionistas, ya que el municipiocuenta con playas paradisíacas, parques ecoturísticos y un sinnúmero de atractivos para los turistas en esta Semana Morazánica.

Las autoridades de la ciudad puerto manifestaron que se ha conformado el Comité de Verano Seguro (conformado por la Municipalidad, Cruz Roja, Bomberos, Policía Nacional, Tránsito, Policía Municipal, Salud, Central Médica, Marina Mercante y Base Naval) para llevar a cabo las tareas de prevención y asistencia a la población y a los turistas.

Edwin Matute, rescatista y portavoz del Cuerpo de Bomberos en Puerto Cortés, destacó que el operativo preventivo inició desde el pasado sábado en las playas de Cieneguita, Municipal, Marejada, Vacacional y todo el eje carretero que conecta San Pedro Sula con la ciudad puerto.

“Para estas actividades hemos destinado más de 50 elementos del Cuerpo de Bomberos para darle seguridad a todos los que nos visiten”, indicó Matute.

“A la población le decimos que no bajen la guardia durante este feriado, respetemos las indicaciones de bioseguridad. No dejen solos a sus niños mientras anden en la playa, no se expongan demasiado al sol y cuidar muy bien a los adultos mayores”, añadió el portavoz de los bomberos.