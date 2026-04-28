Congreso suscribe acuerdo de auditoría permanente con el Tribunal Superior de Cuentas

Tegucigalpa, Honduras

El acuerdo fue firmado por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, y el titular del ente contralor, Ricardo Montes, quienes destacaron que la iniciativa permitirá establecer una supervisión técnica constante en las dependencias del Congreso.

El Congreso Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) suscribieron este martes un convenio de transparencia y auditoría orientado a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas dentro del Poder Legislativo y a mejorar los controles internos en el manejo de los recursos públicos.

Durante el acto, Zambrano subrayó que el convenio no se limita a una formalidad, sino que busca instaurar una auditoría permanente dentro del Legislativo.

A su juicio, el acompañamiento del TSC contribuirá a corregir procedimientos administrativos y a transparentar el uso de los fondos públicos.

El titular del Congreso explicó que, a diferencia de administraciones anteriores en las que las auditorías se realizaban al cierre de los períodos legislativos, ahora se pretende que el control sea continuo y preventivo, con presencia activa del ente contralor en la institución.

Zambrano también reconoció que el Congreso enfrenta desafíos en materia de transparencia, al señalar que evaluaciones internacionales han ubicado al Legislativo hondureño en posiciones rezagadas en la región.

En ese contexto, afirmó que uno de los compromisos de la actual directiva y de las bancadas representadas es mejorar esos indicadores mediante prácticas más sólidas de rendición de cuentas.

Asimismo, anunció que el Congreso impulsará el fortalecimiento presupuestario y operativo del TSC para ampliar su cobertura en distintas regiones del país.

Indicó que recientemente se aprobó un incremento presupuestario destinado a robustecer las oficinas regionales del ente contralor y facilitar auditorías en alcaldías e instituciones descentralizadas.

El presidente del Legislativo aseguró que este convenio representa un primer paso dentro de una agenda más amplia de reformas institucionales y confirmó que personal del TSC ya se encuentra asignado de forma permanente en el Congreso para brindar acompañamiento técnico y supervisión continua.