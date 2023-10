Denuncian que Libre pretende declarar emergencia en el MP

A pesar que hasta ahora no hay un planteamiento firme sobre cuándo podría ser convocada la sesión extraordinaria, las bancadas manifestaron que seguirán atentos a cualquier llamado debido a la insistencia del oficialismo de mantener paralizado el Congreso.

Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, anunció que hoy los diputados liberales se presentarán al Congreso en exigencia para que la directiva los convoque nuevamente a sesionar.

“En cuanto a la situación sobre una reunión extraordinaria se definirá cuando esté la mayoría de la bancada porque son situaciones legales que tienen que definirse”, arguyó.

En reiteración a su postura, el Partido Nacional exhortó ayer a las demás bancadas de oposición para unirse a las 43 firmas de su bancada, a fin de lograr convocar a una sesión extraordinaria, la cual podría ser oficializada este miércoles.

Tras cumplirse 46 días de parálisis legislativa, las bancadas de oposición se mantienen firmes en apoyo a la nómina presentada por el PSH con la fórmula de Marcio Cabañas y Jenny Almendares.

Al no contar con los 86 votos necesarios para la elección, Libre determinó no convocar a sesiones, estancando no solamente la elección de la Fiscalía, sino también temas de interés nacional.