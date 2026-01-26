Congreso Nacional aprobará ampliación de Ley RIT para apoyar 125 empresas

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobará este lunes la ampliación de esa normativa, la que expiró el 30 de diciembre de 2025.

Una buena noticia para 125 empresas del sector productivo de Honduras acogidas en el Régimen de Importación Temporal (RIT).

Así lo confirmó a LA PRENSA Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, diputado representante de Valle, departamento que junto a Choluteca son la sede de alrededor de 40 empresas camaroneras y meloneras que están acogidas a la Ley RIT.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de años de la nueva extensión de esa ley.

La última ampliación, que fue por 12 años, fue aprobada el 30 de diciembre de 2013 a través de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, publicada en La Gaceta 33,316, siendo presidente de la República el nacionalista Porfirio Lobo Sosa.

El RIT, el que fue aprobado el 31 de mayo de 1984 mediante Decreto 85-84, exonera el pago del 15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y el 10% de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), lo que les permite mantener la competitividad.

“Al no tener vigencia la ley, la compra de material de empaque como cartón, papel, bolsa y tapones estamos obligados a pagar el 15% y eso nos resta competitividad con empresas de otros países”, dijo un empresario.

Respecto al 10% del DAI, ese impuesto se aplica a las importaciones.Además de camarón y melón, otros rubros comprendidos en el Régimen de Importación Temporal son café, aceite de palma africana, banano, frutas y vegetales, entre otros bienes de exportación.

La Ley RIT tiene un fuerte impacto en la economía hondureña al generar 46,780 empleos, el pago de alrededor de 10,000 millones de lempiras en salarios y cerca de 1,500 millones de dólares en exportación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).

La solicitud de ampliación del Régimen de Importación Temporal fue presentada por el sector privado al anterior Congreso Nacional, sin embargo, la iniciativa de ley no fue aprobada por la parálisis en el Poder Legislativo.