“Estoy sorprendida de que el gobierno esté denunciando fraudes”

A su regreso a las filas del Partido Liberal y reincorporación al Congreso Nacional, la diputada Beatriz Valle cuestionó la excesiva concentración de poder del oficialismo, al utilizar las instituciones y los poderes del Estado como oficinas de trámite del gobierno, situación que antes era criticada por Libre.

¿Libre está concentrando el poder?

El Congreso Nacional es una oficina de trámites del Gobierno y que ahora es peor porque es como una pulpería. Ahora, entonces, que no me vengan a mí con cuentos de que Juan Orlando concentraba el poder, porque este gobierno ha hecho lo mismo.

¿Qué decir de la elección de la directiva del CN?

Eso está mal porque el Congreso se gana con votos. Pero ellos dicen que son socialismo democrático, pero eso de democrático en realidad le veo poco.

¿Hay democracia en el Partido Libre?

Allí uno no puede competir libremente, no lo deja el coordinador, sino lo que él decide es lo que se hace y quien compite él lo decide también, si uno se pone a competir entonces ya no le gusta .

¿Como avizora el panorama electoral?

Sorprendida de que el gobierno esté denunciando fraudes, porque los fraudes se fraguan desde el poder, eso que andan diciendo eso es una ridiculez o a menos que ellos lo hagan, porque son los que están en el gobierno y son dueños de las instituciones.