Aprobarán presupuesto del CNE antes de llamado a elecciones

Luego de un confuso trámite de remisión al Legislativo, el CNE envió de manera directa el proyecto al Congreso tras que el ministro Marlon Ochoa informara que la Secretaría de Finanzas no tiene facultades legales para remitir la iniciativa de ley.

Frente a la incertidumbre que ha generado la tardanza en la aprobación del presupuesto de las elecciones, la oposición denuncia que oficialismo pretende llevar al límite de tiempo los plazos para buscar contrataciones directas.

“A estas alturas, a menos de un mes del llamamiento de las elecciones, ya no hay otra manera de comprar si no es compra directa. Ahora mismo lo que urge es que se le dé presupuesto al consejo, no se pueden hacer elecciones sin pisto”, dijo el precandidato liberal y diputado Jorge Cálix.

Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), advirtió que “hay dos suspicacias en este momento que el señor Marlon Ochoa quiere manejar ese presupuesto del CNE, a tenor que él asume en septiembre y la segunda es acortar los tiempos para que el Trep y el sistema biométrico los compren a compañías de manera dudosa, esos son los rumores”.

El proyecto de presupuesto es de 1,492 millones de lempiras, que serán aprobados para la celebración de elecciones primarias el 9 de marzo del próximo año.