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Aplican multas, suspensiones y despidos a varios empleados judiciales

Entre las medidas que contempló el pleno de la Corte Suprema va entre multas, amonestaciones, suspensiones temporales de labores y, en algunos casos, el despido definitivo de los implicados

Aplican multas, suspensiones y despidos a varios empleados judiciales

Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Tegucigalpa, Honduras

El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobó este jueves la aplicación de distintas sanciones disciplinarias contra ocho servidores judiciales, luego de analizar seis expedientes relacionados con presuntas faltas en el ejercicio de sus funciones.

La decisión fue adoptada durante la sesión celebrada este día, en la que los magistrados revisaron cada caso conforme a lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial, normativa que regula la conducta y responsabilidades del personal que integra el Poder Judicial.

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De acuerdo con la resolución, las sanciones impuestas varían según la gravedad de las faltas cometidas. Entre las medidas se contemplan multas económicas, amonestaciones por escrito, suspensiones temporales de labores y, en algunos casos, el despido definitivo de los implicados.

Las autoridades judiciales indicaron que este tipo de acciones forman parte de los mecanismos de control disciplinario, orientados a fortalecer la transparencia, la ética y el correcto desempeño de quienes laboran en el sistema de justicia.

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Redacción La Prensa
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