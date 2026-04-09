Aplican multas, suspensiones y despidos a varios empleados judiciales

Tegucigalpa, Honduras

El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobó este jueves la aplicación de distintas sanciones disciplinarias contra ocho servidores judiciales, luego de analizar seis expedientes relacionados con presuntas faltas en el ejercicio de sus funciones.

La decisión fue adoptada durante la sesión celebrada este día, en la que los magistrados revisaron cada caso conforme a lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial, normativa que regula la conducta y responsabilidades del personal que integra el Poder Judicial.