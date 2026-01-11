Ana García agradece a Trump por compartir "la verdad" sobre indulto a JOH

Tegucigalpa, Honduras

La exprimera dama de Honduras, Ana García de Hernández, expresó públicamente su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, por haber compartido lo que calificó como “la verdad” sobre el caso del expresidente Juan Orlando Hernández y por concederle un perdón presidencial pleno e incondicional.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, García de Hernández señaló que el indulto otorgado por Trump corrigió lo que consideró una “profunda injusticia” y representó un alivio para su familia tras varios años de dificultades.