Ana García agradece a Trump por compartir "la verdad" sobre indulto a JOH

La exprimera dama de Honduras, Ana García de Hernández, expresó públicamente su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, por haber compartido lo que calificó como “la verdad” sobre el caso del expresidente Juan Orlando Hernández y por concederle un perdón presidencial pleno e incondicional.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, García de Hernández señaló que el indulto otorgado por Trump corrigió lo que consideró una “profunda injusticia” y representó un alivio para su familia tras varios años de dificultades.
“Este acto de justicia corrigió una profunda injusticia y trajo alivio, esperanza y paz a nuestra familia después de años de dolor. Siempre estaremos agradecidos por el valor de defender la verdad”, escribió. El mensaje concluye con una bendición dirigida al mandatario estadounidense.
Las declaraciones de la exprimera dama se da luego que el presidente Trump reposteara en su red social una explicación ampliada sobre las razones que, según el contenido difundido, motivaron el perdón concedido a Hernández, hecho que ha generado amplio debate político y mediático tanto en Honduras como en Estados Unidos.