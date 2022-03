Hay pocas posibilidades que juez deniegue extradición de Juan Orlando Hernández: Rodolfo Dumas

El abogado Rodolfo Dumas consideró este miércoles que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene muy pocas posibilidades de evitar su extradición hacia Estados Unidos, país que lo acusa por tres cargos relacionados al narcotráfico.

“Hay pocas posibilidades, aunque pareciera que miembros de su familia y sus apoderados legales creen que en la audiencia que se desarrolla este miércoles se litiga sobre la inocencia o culpabilidad del expresidente, pero no es el caso”, explicó Dumas.

Asimismo, detalló que las pruebas de inocencia por parte del equipo legal de exmandatario deben presentarse en la Corte de Nueva York, que es donde él (JOH) está imputado por tres delitos. “Hoy, básicamente, el juez recibe los medios de prueba enviados por EEUU e inclusive podría celebrar varias audiencias”, agregó el jurista.

“Una vez evacuadas todas las pruebas que se presenten, el juez tendrá que valorarlas. No hay ningún plazo en auto acordado de extradición, pero normalmente los jueces asignados para extradiciones resuelven estos casos en un corto plazo y, finalmente, emite su resolución otorgando o denegando la petición de extradición”, extendió en declaraciones a Televicentro.

MEDIOS DE PRUEBA DE EEUU

El periodista internacional, Jeff Ernst, quien sigue muy de cerca los casos de extradición de personajes hondureños vinculados al narcotráfico, detalló sobre los medios de prueba que Estados Unidos envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de Honduras, sobre el caso del extitular del Ejecutivo.

“Los medios de prueba enviados por Estados Unidos en contra de JOH (Juan Orlando Hernández) son dos declaraciones juradas, básicamente son un resumen de la evidencia según un fiscal y un agente de la DEA, no es la evidencia o prueba en sí. Esto no es un juicio y no se discute la inocencia o culpabilidad”, dijo.

