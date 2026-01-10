Abogado alerta posible golpe de Estado tras convocatoria del Consejo de Ministros

Tegucigalpa, Honduras.

El conocido abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos alertó la tarde de este sábado 10 de enero que el gobierno se apresta a “dar un golpe de Estado” como la única vía para mantenerse en el poder tras la catastrófica derrota sufrida en las elecciones del 30 de noviembre.

La advertencia surge luego de que la presidenta Xiomara Castro convocara a una reunión del Consejo de Ministros, en medio de múltiples conjeturas sobre el verdadero propósito de la cita.

El abogado y analista sostiene que el país se encamina hacia una crisis provocada por el partido Libertad y Refundación (Libre), la cual, según afirma, ha sido estimulada por las recientes decisiones adoptadas por diputados oficialistas reunidos en una sesión dirigida por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Barrientos expuso su análisis a través de una publicación en redes sociales, en la que describe un posible escenario de confrontación institucional.