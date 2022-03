1 de julio de 2021: Es incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, de “actores corruptos y antidemocráticos”, junto a otros 21 políticos y exfuncionarios hondureños, pero su nombre no es revelado, hasta que dejó su cargo como mandatario.

El caso, magnánimo por tratarse de un expresidente, ha acaparado todo el espectro de cobertura en el país. Diversos sectores se pronuncian en relación al proceso que enfrenta Hernández y desde que fue mencionado en múltiples declaraciones de narcotraficantes confesos y no confesos en Estados Unidos, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York abrió un expediente para investigarlo.

En la audiencia solo están el juez de extradición, el expresidente Hernández y sus cuatro abogados defensores, no hay representación de Estados Unidos ni presencia de familiares.

A las 9:15 am de este miércoles comenzó la audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde el juez natural Edwin Francisco Ortez podría decidir si otorga o no la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández (53), reclamado por Estados Unidos.

Durante la audiencia de este miércoles se presentaron dos declaraciones juradas de un fiscal y un agente de la DEA que han trabajado en el caso.

Estas esbozan parte de las pruebas recogidas contra Hernández, pero no se revisarán las pruebas en sí. Lo que se va a notificar son los medios de prueba con los que cuenta Estados Unidos, prueba testifical, prueba audiovisual, prueba pericial si la hubiera, entre otros elementos.

Las pruebas se presentarían finalmente en un futuro juicio, si es que lo hay, además es probable que las pruebas sensibles, como el testimonio de los testigos protegidos, no se incluyan en las declaraciones juradas presentadas hoy.

Juan Orlando Hernández únicamente se limitará a escuchar la carga probatoria, luego se presentarán los respectivos alegatos por parte de la defensa y el juez tendrá que valorar si se cumplen o no los requisitos enmarcados en el tratado de extradición. El resultado de esta audiencia no necesariamente se conocerá hoy, podría tardar algunos días para determinar si procede o no la extradición.

Aunque se esperaba que el exmandatario fuera trasladado bajo rigurosas medidas de seguridad mediante una caravana vehicular, fue finalmente movilizado a bordo de un helicóptero que salió hacia el predio judicial pasadas de las 7:30 am. Juan Orlando Hernández arribó esposado de manos, acompañado de múltiples agentes y vistiendo elegante con saco y corbata, tal y como lucía cuando asistía a eventos importantes mientras era presidente.