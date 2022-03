Concluye segunda audiencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández

Tras una kilométrica jornada que se extendió hasta las 5:00 pm, concluyó la audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba en la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ), que comenzó a las 9:15 am, donde el juez natural Edwin Francisco Ortez podría decidir si otorga o no la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández (53), reclamado por Estados Unidos.

Lo que se notificó son los medios de prueba con los que cuenta Estados Unidos, prueba testifical, prueba audiovisual, prueba pericial si la hubiera, entre otros elementos. Las pruebas completas se presentarían finalmente en un futuro juicio, si es que lo hay, además es probable que las pruebas sensibles, como el testimonio de los testigos protegidos, no se hayan incluido en las declaraciones juradas presentadas hoy.

Durante la audiencia de este miércoles se presentaron dos declaraciones juradas de un fiscal y un agente de la DEA que han trabajado en el caso. Estas esbozaron parte de las evidencias recogidas contra Hernández, pero no se revisaron las pruebas en sí.

Añadió que “en un tribunal de justicia hondureño lo que la fiscalía de EEUU envió no sustenta ninguna acusación contra ningún imputado (...) no envió ninguna documentación probatoria, ni fotografías, ni audios, ni videos”.

“Estados Unidos no envió ninguna prueba suficiente y fehaciente” que involucre a Hernández “en actividades de narcotráfico, como lo exige el tratado de extradición para que el juez otorgue el pedido”, dijo la defensa del expresidente en un comunicado tras analizar la documentación.

Más temprano, el juez de extradición, dada la petición formulada por la defensa técnica de Juan Orlando Hernández, concedió una hora y media para la lectura y análisis de la información certificada y enviada por Estados Unidos, cuyo plazo otorgado finalizó a las 11: am.

A la audiencia solo llegaron el juez de extradición, el expresidente Hernández y sus cuatro abogados defensores, no hubo representación de Estados Unidos.

Melvin Duarte , vocero del Poder Judicial, expuso que “fue una presentación extensa por parte del equipo de abogados defensores, quienes presentaron una serie de argumentos, entre ellos que un Estado no está en la obligación de entregar un connacional a otro Estado”.

Juan Orlando Hernández únicamente se limitó a escuchar la carga probatoria, luego se presentaron los respectivos alegatos por parte de la defensa y después el juez procedió a valorar si se cumplen o no los requisitos enmarcados en el tratado de extradición.

Miguel Pérez Suazo , director de Fuerzas Especiales, indicó que se hizo el traslado aéreo debido a que tenían información que manifestantes pretendían obstaculizar el paso y que la audiencia no se realizara hoy, sino se reprogramara. Apuntó que desde hace una semana se planificó todo el proceso de seguridad, ya que es un caso de alto impacto en el país.

Aunque se esperaba que el exmandatario fuera trasladado bajo rigurosas medidas de seguridad mediante una caravana vehicular, fue finalmente movilizado a bordo de un helicóptero que salió hacia el predio judicial pasadas de las 7:30 am. Juan Orlando Hernández arribó esposado de manos, acompañado de múltiples agentes y vistiendo elegante con saco y corbata, tal y como lucía cuando asistía a eventos importantes mientras era presidente.

A las 8:00 am llegó un pequeño grupo de simpatizantes del Partido Nacional , con su bandera y carteles con mensajes de apoyo al expresidente. “Sin ceder en la lucha jamás”, “JOH, la base cachureca te queremos”, citaban algunas leyendas; uno de los manifestantes dijo a los periodistas que Hernández “es inocente” de los cargos que le imputa Estados Unidos.

Voceros del Poder Judicial comentaron que una vez tomada la determinación del juez, dependiendo de si los defensores apelan o no, en caso de ser así, el Pleno conocerá el recurso y quedará en sus manos si modifican, revocan o ratifican la determinación. En caso de que refrenden lo decidido por el juez natural, solo quedará que las autoridades de seguridad de Honduras y Estados Unidos coordinen un vuelo y entrega inmediata a la corte requirente”.

Analistas y abogados penalistas han coincidido que el expresidente, en caso de ser extraditado, se enfrentaría a una condena mínima obligatoria de 40 años por los tres cargos, debido a que es poco probable que se le ofrezca un acuerdo que reduzca la pena, tampoco parece posible que se declare culpable, pues si fuera a juicio y reconociera los señalamientos, lo más seguro es que reciba cadena perpetua.

De su lado, la ex primera dama y esposa de Hernández, Ana García, ha dicho que él es víctima de una venganza orquestada y que nunca ha sido narcotraficante. Ha reiterado que su esposo es “víctima de una venganza orquestada” por parte de narcotraficantes hondureños “que fueron extraditados” (entre 2014 y 2021), de los que “en su mayoría se entregaron y negociaron allá en Estados Unidos” para lograr que les rebajaran sus penas.

“Han empezado a decir una serie de mentiras y una serie de falsedades que estoy segura no van a poder probar aquí en nuestro país, pues sus testimonios no tienen la veracidad, no tienen las pruebas ni el soporte”, dijo recientemente.