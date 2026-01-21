Habla hermano de Roberto Contreras tras ser agredido por colectivos de Libre

El hermano del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, hizo un llamado a la paz y a la convivencia democrática luego de ser agredido la tarde del martes por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) afuera del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Que vivamos en paz, este país es de trabajo, no tenemos que andar insultando a nadie ni golpeando”, expresó este miércoles, tras el incidente que quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales, algunos grabados por los mismos manifestantes.
Además, informó que las autoridades del CNE le repusieron la credencial, la cual había sido destruida durante la agresión. Sobre su estado de salud, explicó que presentaba un golpe en la pierna, aunque aseguró que se encontraba bien. “Gracias a Dios estoy bien”, manifestó.
Rolando Contreras también indicó que no emprenderá ninguna acción legal contra Libre y afirmó desconocer los motivos por los cuales fue atacado. “No sé por qué me golpearon”, declaró.
Agresión contra Rolando Contreras
El hecho ocurrió cuando Rolando Contreras, diputado por el departamento de Cortés en representación del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), acababa de retirar su credencial que lo acredita oficialmente como congresista para el período 2026-2030.
Al salir de las instalaciones del CNE, Rolando Contreras fue interceptado por un grupo de manifestantes identificados como colectivos de Libre, quienes comenzaron a empujarlo, insultarlo y, posteriormente, le arrebataron su credencial para romperla frente a él.
En las imágenes se observa cómo el diputado electo, visiblemente atemorizado, intentaba abandonar el lugar, pero se le dificultaba debido a las agresiones, los gritos y empujones.
Finalmente, tuvo que salir corriendo del sitio y fue resguardado por agentes de la Policía Nacional, quienes lo escoltaron para ponerlo a salvo.
Por su parte, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, aseguró que el ataque contra su hermano iba dirigido originalmente hacia él, y lamentó el clima de confrontación política que vive el país.
“Lo que puede pasar en un país donde los mismos políticos se encargan de alimentar el odio y de caldear los ánimos para que esto suceda”, manifestó el edil sampedrano.