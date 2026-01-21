Habla hermano de Roberto Contreras tras ser agredido por colectivos de Libre

Tegucigalpa, Honduras

El hermano del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, hizo un llamado a la paz y a la convivencia democrática luego de ser agredido la tarde del martes por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) afuera del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Que vivamos en paz, este país es de trabajo, no tenemos que andar insultando a nadie ni golpeando”, expresó este miércoles, tras el incidente que quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales, algunos grabados por los mismos manifestantes.

Además, informó que las autoridades del CNE le repusieron la credencial, la cual había sido destruida durante la agresión. Sobre su estado de salud, explicó que presentaba un golpe en la pierna, aunque aseguró que se encontraba bien. “Gracias a Dios estoy bien”, manifestó.

Rolando Contreras también indicó que no emprenderá ninguna acción legal contra Libre y afirmó desconocer los motivos por los cuales fue atacado. “No sé por qué me golpearon”, declaró.