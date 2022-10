Guatemala asegura que no se agotó vía diplomática por contaminación

Yecenia Enríquez , asesora de comunicación social y protocolo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dijo a Prensa Libre de Guatemala que “por el momento desconocemos sobre este tema en particular (refiriéndose al proyecto de ley en el CN de Honduras ). Lo que sí le puedo confirmar es que el MARN mantiene una comunicación estrecha con las autoridades de Ambiente de Honduras ”.

Ante la introducción de un proyecto de ley en el Congreso Nacional con el fin de demandar a Guatemala por la contaminación a las costas hondureñas, las autoridades guatemaltecas aseguran que aún no se agota resolver la situación por la vía diplomática.

Carlos López Contreras, excanciller de Honduras, dijo a LA PRENSA que “aunque se presentara un proyecto de ley en el Congreso Nacional y se aprobara para demandar a Guatemala, la política exterior la define el Poder Ejecutivo, es decir el Presidente de la República, en consecuencia una ley no vincula al Ejecutivo en este campo, por lo que el Ejecutivo tendrá la oportunidad de valorar si procede o no una demanda, pero se reserva su derecho a decidir”.

El experto el derecho internacional agregó que hay tantos asuntos de vital interés para Honduras en los que el Gobierno no se ha pronunciado para tomar una decisión.

“Por ejemplo, el tratado de límites con Nicaragua, que le asegura a Honduras un mar territorial, zona económica y plataforma continental en el océano Pacífico. Tiene un año de haberse suscrito y no se conoce que el Congreso Nacional haya emitido un dictamen y lo someta a aprobación, es importante recordar que mientras Honduras no apruebe ese tratado en el Congreso, no tiene nada en el mar Pacífico”.