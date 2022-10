Julieta Castellanos: “No identifico un modelo de socialismo del siglo XXI en el país”

Tegucigalpa

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Julieta Castellanos habló sobre la situación política y diplomática del país y los hechos suscitados durante casi nueve meses de la actual gestión gubernamental.

¿Qué opina de los roces diplomáticos entre el canciller Enrique Reina con la embajadora Dogu?

Yo creo que cuando los funcionarios reaccionan de esta forma están enviando un mensaje no solo a la embajada, sino también un mensaje hacia adentro, hacia las bases de Libre, que se sentirían muy satisfechas y aplaudirían este tipo de planteamiento o de increpaciones. No creo que se llegue en el mediano plazo a una situación de crisis, creo que en todo caso el gobierno debería de pensarlo debido a que hay otros tipos de intereses.

¿Discrepancia abriría la brecha en el alejamiento con EE UU, tal cual sucedió en Nicaragua?

Me parece que hay sectores en el gobierno que sí les gustaría eso. No sé si los que toman las decisiones son del mismo criterio, habría que ver si esa es la ruta, ver qué plan tienen de redireccionar o relacionarse con otros países. No tengo el criterio para decir si esa es la ruta, pero no dudo que haya sectores que sí lo quieran.

¿Calificación de la situación actual del país?

No soy partidaria de colocar un número o calificación, yo miro problemas en el país muy graves, las tomas de tierras que si no se tratan adecuadamente se puede complicar muchísimo más. El tema de salud y educación. Las inundaciones, esperemos que el gobierno encuentre una solución integral para que esto cada año no se repita, si logran avanzar el país va avanzar.

¿Existe el modelo del socialismo del siglo XXI en Honduras?

No identifico un modelo de socialismo democrático, creo que no es más que un nombre que han tomado para identificar un período de gobierno, no vemos que haya medidas que lleven a un sistema socialista. Si bien hay elementos que se están dando que son positivos eso no obedece a un tema de un modelo, en los temas de salud y educación no estamos viendo un modelo así.