Salvador Nasralla: “Redondo sigue lo que dicta Libre”

El Partido Salvador de Honduras (PSH) deberá definir su postura en el seno del Congreso Nacional (CN) en dos caminos tras oficializarse la ruptura de la alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre).

La primera brecha es que si el PSH continuará respaldando las propuestas legislativas de Libre en el Poder Legislativo.Mientras que el segundo camino es no acompañar los dictámenes del oficialismo.

Suyapa Figueroa, diputada del PSH, declaró que “nosotros no estamos de acuerdo con muchas iniciativas que han llegado, no las vamos a acompañar, hay situaciones que no son coherentes con las demandas del país”.

Reprochó que el titular del Legislativo, Luis Redondo, a pesar de que es del PSH “se desmarcó de la bancada, no nos sentimos comprometidos con él, lo apoyamos, no lo dejamos solo, pero no ha sido recíproco”.