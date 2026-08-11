Gobierno de Honduras y sector palmero alían esfuerzos para impulsar exportaciones a Europa

La mesa de trabajo reunió a los titulares de Trabajo y Derechos Humanos, junto a delegados del Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y representantes de la agroindustria de la palma. La presencia de las instituciones ambientales resulta crucial para estructurar estrategias integrales de desarrollo; por un lado, el ICF desempeña un rol técnico fundamental al administrar las áreas protegidas, regular la flora y fauna, y promover el manejo forestal sostenible para evitar la desforestación.

Complementariamente, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente asume la responsabilidad rectora de diseñar las políticas públicas en materia ambiental, gestionar los recursos hídricos y emitir las licencias necesarias para velar por la protección de los ecosistemas locales. La sinergia entre ambas dependencias estatales garantiza que el crecimiento económico marche de la mano con la conservación de los bienes naturales del país, requisito indispensable exigido por los compradores globales.