Giancarlo Rodríguez toma posesión como alcalde de Puerto Cortés

Entre aplausos, juegos artificiales y muestras de algarabía, Giancarlo Rodríguez Caña asumió oficialmente la alcaldía de Puerto Cortés, en un acto que congregó a cientos de ciudadanos y que se distinguió por un ambiente festivo, descrito por los asistentes como una celebración en la que “se tiró la casa por la ventana”. Rodríguez fue declarado ganador por el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) tras acumular más de 38 mil votos, equivalentes a más del 79 % de los sufragios emitidos. Muy por detrás quedó el candidato del Partido Nacional de Honduras, Alex Alberto Amador Luján, quien obtuvo alrededor de 5 mil votos.

Durante la ceremonia se realizó el traspaso del bastón de mando y la colocación de la banda municipal, en presencia de la Corporación Municipal 2022-2026 y de los nuevos regidores que integrarán el gobierno local. La alcaldesa saliente participó en el acto y celebró el relevo con muestras de alegría, destacando el carácter democrático del proceso.

El triunfo de Rodríguez reafirma la histórica hegemonía del Partido Liberal en Puerto Cortés. “Cortés se ha mantenido bajo el control del Partido Liberal desde la década de 1980, cuando volvimos al sistema democrático, hasta esta fecha, con excepción del período 1990-1994”, recordó Eleazar Vargas, presidente del Consejo Municipal del Partido Liberal en el municipio.

Omar Giancarlo Rodríguez Caña nació el 9 de septiembre de 1972 en el barrio San Ramón de Puerto Cortés. En su mensaje, el nuevo alcalde subrayó que cada proceso electoral representa una oportunidad para reafirmar la voluntad ciudadana y exigir transparencia en la conducción del país, haciendo un llamado a la participación consciente para consolidar el rumbo del municipio. Su trayectoria política comenzó en 2010, cuando fue electo candidato a vicealcalde durante la segunda administración del exalcalde Allan Ramos. Posteriormente, su labor en la coordinación del sector Península Oeste lo posicionó como uno de los liderazgos locales más visibles.