Frente de Libre sufre revés en elecciones de abogados

Solórzano dijo: “espero que me apoyés Karla, espero que me apoyés a cumplir con todas las cosas buenas que hemos prometido porque eso es lo que merece el Colegio, merece un colegio al servicio de la sociedad y de nuestro gremio. Recuperar su prestigio y también tener independencia absoluta”.

Entre las propuestas de Solórzano está trabajar en la transparencia y rendición de cuentas, capacitación continua y acciones formativas. De igual manera, empleo y emprendimiento, innovación tecnológica en el CAH y un seguro médico hospitalario y de vida para los agremiados,

El ahora presidente del CAH manifestó que “de mi parte, ladrón no soy, ni voy a ser saqueador. Voy a cuidar cada uno de los recursos del Colegio de Abogados para que no sean utilizados ni en política, ni para fines particulares de nadie, sino para fines de nosotros como abogados y abogadas de Honduras”.

Karla Alegría aclaró que durante el proceso “no hubo injerencia, no hubo apoyo, amenazas y coacción. Tengo que dejarlo claro”.

El diputado de Libre Juan Barahora dijo tras la derrota de Alegría que “tener instituciones del estado abiertamente apoyando a los candidatos de la derecha en el CAH, es una traición al partido a nuestros principios y a nuestra militancia. Son traidores!”.

Solórzano le contestó: “ya basta de eso, los abogados y abogadas no somos de línea, no somos títeres, no somos serviles de nadie, prestamos nuestros servicios pero eso no nos resta en nuestra libertades”.