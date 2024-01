“Buscamos fortalecer el CAH y devolverle su voz”

¿Qué lo motivó a estudiar Derecho?

Recuerdo que desde niño quería ser abogado, es algo que traía en las venas. No vengo de una familia de profesionales del Derecho, pero esto es lo que disfruto hacer. En secundaria estudié Comercio y era bueno en contabilidad. Cuando realicé mi práctica profesional en el Banco Central de Honduras mis compañeros me aconsejaron que estudiara una carrera administrativa contable, lo intenté, pero siempre que pasaba por la facultad de Derecho sentía que algo me llamaba. Estoy agradecido con Dios por haber tomado esa decisión. No ha sido fácil, pero se han abierto muchas puertas con dedicación, disciplina y tratando de servir a los demás.

¿Cuándo comenzó a ejercer como abogado?

Tengo 41 años y egresé de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Llevo 18 años de ejercicio profesional en distintas facetas, como la procuraduría, cargos en la administración pública, jefe de carrera en una universidad privada, estuve un año trabajando para la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y desde hace siete años trabajo como gerente de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

En estos años también cursé una maestría en Derecho Empresarial y un doctorado en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Derechos Humanos en la Universidad San Carlos de Guatemala.

Además de velar por sus agremiados, ¿Por qué considera que el CAH es importante para el país?

El colegio cumple una doble función. A lo interno nos permite conocer la realidad, las necesidades y los desafíos que enfrentan los profesionales del Derecho, para tratar de mejorar las condiciones en las que ejercen y que tengan un respaldo a futuro.

En segundo lugar, tiene un deber con la sociedad. Somos uno de los gremios más importantes, tenemos 34,000 agremiados que demandan que el Colegio sea parte activa de la sociedad hondureña. Lamentablemente hoy contamos con un Colegio cuya luz se ha apagado, con una voz silenciada y que necesita ser recobrada.

Vemos como en el país nos debatimos sobre aspectos jurídicos, pero muy pocas son las participaciones que tenemos como Colegio. Tenemos un montón de abogados que opinan y me incluyo, pero no tenemos participación como gremio y cada vez que el Estado de Derecho se ve violentado afecta a nuestra sociedad y nuestro ejercicio profesional, así que es primordial recuperar esa voz gremial.

¿Qué lo motivó a competir por la presidencia?

Estoy participando en el CAH desde el proceso anterior, cuando me postulé al Tribunal de Honor. Desde entonces, he identificado muchas necesidades dentro del colegio y considero que con el equipo que he venido trabajando podemos volver a unir al gremio, demostrar que las cosas se pueden hacer de la forma correcta y darle una nueva cara al Colegio de Abogados de Honduras, recuperar la confianza, devolverle la luz y la esperanza que necesita.

Usted indicó que tiene siete años trabajando con el Cohep, ¿Qué le responde a las personas que aseguran que su postulación se debe a intereses del sector privado?

Me lo han dicho desde que ingresé al CAH y fue una de las valoraciones que tomé en cuenta antes de postularme. Lo que les puedo decir es que es una decisión personal, en la vida nunca me he movido por presiones de nadie y mis posiciones siempre son objetivas y analizadas con detenimiento.

Incluso en algunas ocasiones me he negado a participar en actos que he considerado que no están alineados con mis principios o mi visión. Lo que me impulsa es esa motivación que me dejó el proceso anterior, esa espinita de que las cosas se pueden hacer mejor y que el Colegio necesita una nueva cara, así como el deseo generar esa esperanza que los abogados jóvenes necesitan.