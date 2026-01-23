¿A la brava? Acusan a Fredis Cerrato de querer presidencia del Sieca sin ser idóneo

Tegucigalpa, Honduras

El secretario de Desarrollo Económico de Honduras, Fredis Cerrato, está envuelto en una polémica al usurpar la titularidad de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), con sede en Guatemala. La denuncia proviene desde Costa Rica, donde Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior (Comex) de ese país, denunció que el funcionario hondureño no está respetando las reglas y busca quedarse con el puesto a días de vacar en Honduras.

“El señor Cerrato, ahora que estamos a las puertas de un cambio de gobierno en Honduras, está queriendo usurpar las reglas del juego. Está queriendo, digamos, bypassear las reglas del juego y usurpar el cargo y autonombrarse secretario general de Sieca”, dijo Tovar en declaraciones al medio de comunicación El Observador de Costa Rica. El funcionario costarricense explicó que “eso algo sin precedentes que hemos visto; nunca hemos observado algo similar en la región. Ha habido vicisitudes procedimentales, pero también estimamos que él no cumple las condiciones para el cargo y por eso no hubo consenso y se declaró desierto el proceso, para el asombro de todos”.

Tovar enfatizó que "Costa Rica no se va a prestar para juegos" y "esto demuestra que el señor Cerrato está muy lejos del compás ético y moral para dirigir un mercado tan importante como el centroamericano". El artículo 9 del Convenio Constitutivo de la Sieca establece que el secretario general, el que tiene una duración de cuatro años y un salario neto de $8,000, debe ser profesional de alto prestigio y honorabilidad, comprometido (a) con el proceso de integración económica centroamericana, y nacional de cualquiera de los estados parte.

Dato ¿Qué es la Sieca? La Secretaría de Integración Económica Centroamericana es el órgano técnico y administrativo del proceso de integración económica en Centroamérica, con personalidad jurídica propia e internacional. Su función principal es facilitar el comercio intraregional, aplicar normativas económicas y asesorar a los países de la región para mejorar su competitividad.