Kennia Mondragón aclara si terminó su relación por culpa de una amante

La presentadora de televisión hondureña Kennia Mondragón rompió el silencio acerca de la separación de su expareja Liam Paz, con quien estuvo durante cinco años.
Según Kennia, la relación sentimental fue terminada por "motivos personales" y para "definir el rumbo de la misma", dejando la posibilidad de volver.
"A esta persona le tengo un profundo aprecio. Fue y sigue siendo un hombre educado, trabajador y de bien. Agradezco a Dios por haberlo puesto en mi vida durante todo este tiempo, y si hoy nuestra relación está en pausa, es porque así lo ha permitido Él", expresó Mondragón.
Pero nuevas luces sombrías han cubierto la separación, ya que una joven hondureña, residente en La Ceiba, aseguró que Kennia le escribió para tildarla de "amante", y dijo que tenía capturas de prueba.
"Una presentadora de HCH me escribió a Instagram para insinuarme que yo y su novio éramos amantes. Tengo capturas de ambos", manifestó Sarita Martínez, la joven que irrumpió en redes sociales con sus declaraciones.
Hasta el momento, la hondureña compartió algunas capturas en su cuenta de TikTok, donde platica con Liam, pero en un tono que no deja entrever mucho más. Paz le pregunta si es de Tegucigalpa, y ella responde que no, que es de Jutiapa, Atlántida.
"Ohhh, pensé que eras mi compañera en una clase", expresó él, sin más que agregar. Esto tiene como fecha el 24 de enero del 2023, lo cual parece ser el primer contacto virtual entre ambos.
Posteriormente, en julio del mismo año, Liam Paz vuelve a escribirle y le consulta si es de La Ceiba, ella responde que sí. Paz pregunta sobre sugerencias en esta ciudad y ella le da algunas de hospedaje. Finalmente, él le pregunta dónde vive y ella responde, aunque no se ve cuál fue su contestación.
En cuanto a las conversaciones que Martínez asegura tener con Mondragón, no las ha hecho públicas, por lo cual no se ve el momento donde la tilda de "amante", como ella afirma.
Kennia se refirió al tema, cuando fue consultada en HCH. ¿Terminó su relación por mensajes expuestos en redes? , la "Dragona" respondió sin tomarle importancia: "Le consulté a mi expareja, pero cuando entré al perfil de la chica, x, no le tomé importancia", aclara.
"Creo que eso pasó hace muchos años, las mujeres me van a entender. Dicha persona quería llamar la atención. Él solo consultaba sobre lugares en La Ceiba, ella sacó todo de contexto. Ella era seguidora mía, me reaccionaba a mis historias, me ponía corazoncitos. Tengo capturas, si ella sigue así, me voy a defender", atizó Kennia, mientras mostraba una captura donde se ven las reacciones, aunque no se ve el perfil de Sarita.