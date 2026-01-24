Kennia Mondragón aclara si terminó su relación por culpa de una amante

"Creo que eso pasó hace muchos años, las mujeres me van a entender. Dicha persona quería llamar la atención. Él solo consultaba sobre lugares en La Ceiba, ella sacó todo de contexto. Ella era seguidora mía, me reaccionaba a mis historias, me ponía corazoncitos. Tengo capturas, si ella sigue así, me voy a defender", atizó Kennia, mientras mostraba una captura donde se ven las reacciones, aunque no se ve el perfil de Sarita.