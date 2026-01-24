Real Madrid venderá a crack, Barcelona cerca de fichar y PSG amarra a Dro

Así se mueve el mercado internacional: el Real Madrid se prepara para vender a una estrella, el Barcelona negocia por un central y el PSG cierra a Dro.
Dro y el PSG estaban destinados a entenderse, tal como se informó hace dos semanas. El acuerdo verbal entre ambas partes sigue vigente y cerrado. El jugador desea jugar en París. PSG y Barcelona están próximos a concretar un trato por una cifra ligeramente superior a la cláusula de rescisión de 6 millones de euros, informo Fabrizio Romano.
Fabrizio Romano informa que Juventus y Fenerbahçe alcanzaron un acuerdo anoche por Youssef En Nesyri: una cesión por 4 millones de euros con el salario incluido. Además, hay una opción de compra de 19 millones de euros, no obligatoria.
Tomás Palacios se despide del Inter para unirse a Estudiantes de Argentina. El acuerdo ya está cerrado y en breve se llevarán a cabo las pruebas médicas. Se trata de una cesión hasta diciembre de 2026 con opción de compra incluida, aunque no obligatoria.
Fabrizio Romano aclara que no existen conversaciones ni negociaciones para que Justin Njinmah deje el Werder Bremen y se incorpore al Napoli.
Harry Amass firma por el Norwich City en calidad de cedido por el Manchester United, tal como se había previsto.
Fabrizio Romano informa que el West Ham ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar a Adama Traoré.
Cyle Larin busca salir del Feyenoord. Está dispuesto a abandonar el Feyenoord, ya que su cesión se interrumpirá antes de un posible traspaso en enero.
Fabrizio Romano informa que Rory Wilson podría salir del Aston Villa en calidad de cedido la próxima semana, y los clubes ya están en contacto para cerrar un posible acuerdo.
El Galatasaray confirma una cesión de 2 millones de euros por Noa Lang, con una opción de compra de 30 millones de euros, no obligatoria.
Guido Rodríguez ya es jugador del Valencia. El acuerdo con el West Ham está cerrado y el jugador se marcha gratis.
El Valencia hace oficial la incorporación de Unai Núñez. El defensor llega en calidad de préstamo hasta final de temporada.
El periodista italiano Gianluigi Longari asegura que el FC Barcelona está muy cerca de cerrar el fichaje del defensa uruguayo Patricio Pacífico.
Según informa The Daily Mail, Trent Alexander-Arnold no abandonará el Real Madrid, a pesar de los rumores que sugerían que Álvaro Arbeloa le había indicado al jugador inglés que debía buscar un nuevo club para el próximo verano.
La AS Roma ha hecho oficial el fichaje del extremo italiano Lorenzo Venturino.
El argentino Mastantuono ha entrado en la agenda de la Premier League, y el Chelsea estaría interesado en ficharlo.
Marc Casadó suena para varios equipos europeos. El Galatasaray planea reforzarse con el jugador, que ha tenido pocos minutos bajo las órdenes de Hansi Flick.
El Barcelona frena la puja por Etta EyongSegún informan diversos medios, el club catalán ha decidido no involucrarse de lleno en la carrera por el jugador del Levante, frenando así su interés en Etta Eyong.
Según ESPN, el Arsenal sueña con incorporar a la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. El argentino está en la mira de varios equipos de la Premier League.