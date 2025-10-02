Candidato a diputado niega haber cedido su candidatura a Jorge Cálix

Francisco Morazán, Honduras.

Versiones no confirmadas apuntaban a que Cálix habría buscado un acuerdo con Andino para figurar en la planilla de diputados liberales por ese departamento.

Manuel Andino , candidato a diputado por el Partido Liberal en Francisco Morazán, rechazó los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta renuncia a su candidatura para cederla al exprecandidato presidencial Jorge Cálix .

Ante ello, el dirigente liberal publicó un video en el que aclara que en ningún momento ha pactado con Jorge Aldana, actual alcalde del Distrito Central que busca reelegirse con el partido Libertad y Refundación (Libre).

“Tampoco hemos cedido la casilla como malintencionadamente se ha dicho. No es que no la cedemos a Jorge Cálix porque no lo merezca”, enfatizó Andino en el video.

Hijo del fallecido exdiputado Marco Antonio Andino, el aspirante liberal reconoció que Cálix es un líder, pero recordó que, según la Ley Electoral, en caso de que un candidato desista, es el partido el que debe definir la sustitución.

Cálix, quien compitió en las primarias como aspirante presidencial liberal, busca ahora participar en las elecciones generales del 30 de noviembre como diputado por Olancho.

El actual congresista Samuel García anunció que declinó a su candidatura en ese departamento, y que Cálix será su reemplazo.

Aunque el Partido Liberal ya aprobó su nominación, persiste la controversia sobre si cumple el requisito de residencia de cinco años en Olancho. Cálix, nacido en Francisco Morazán, sostiene que es olanchano por poseer propiedades en Esquipulas del Norte y Catacamas.

Este 2 de octubre el Consejo Nacional Electoral (CNE) dará a conocer las papeletas definitivas para los comicios. Sin embargo, Cálix afirmó que seguirá una batalla legal para lograr su inscripción, denunciando obstáculos políticos.

Jorge Cálix escribió en su cuenta de X: “El problema fue que Marlon Ochoa y todo el familión entraron en pánico cuando vieron mi foto en la papeleta. No hubo conspiración, no hubo hackeo, no hubo error. Solo un procedimiento legal normal”, acompañando el mensaje con una copia de su solicitud de inscripción presentada ante el CNE.