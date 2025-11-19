  1. Inicio
  2. · Honduras

Feministas hondureñas exigen a candidatos leyes con perspectiva de género

Feministas pidieron "no sucumbir ante la presión de los fundamentalistas religiosos, antiderechos y conservadores que generan retrocesos en la legislación, contrario a los principios de derecho".

  • 19 de noviembre de 2025 a las 07:13 -
  • Agencia EFE
Feministas hondureñas exigen a candidatos leyes con perspectiva de género

La directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Migdonia Ayestas (i), y la defensora de Derechos Humanos de las Mujeres, Honorina Rodríguez, participan en la presentación de un informe sobre violencia contra la mujer el martes, en Tegucigalpa (Honduras).

Fotografía: Agencia EFE
Tegucigalpa, Honduras.

Organizaciones de mujeres hondureñas expresaron este martes que les "entristece" que no hayan identificado propuestas de los principales candidatos presidenciales para reducir la violencia de género en su país, cuando solo faltan dos semanas para las elecciones del 30 de noviembre.

"Nos entristece que, a dos semanas de las elecciones, no hemos identificado propuestas para la disminución de violencias de género de parte de candidatos a cargos públicos", indicaron en un comunicado los observatorios de cuatro organizaciones de mujeres feministas de Honduras.

Hondureñas protestan contra la impunidad y la violencia de género

Además, condenaron "el ascenso de agresiones, difamaciones y campañas de odio contra las mujeres participantes del proceso electoral".

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, las mujeres también exigieron un "verdadero compromiso de las autoridades" ante "un Estado que no logra ser garante de los derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad de las mujeres y niñas".

Mejora de leyes

Según las cuatro organizaciones, se deben ejecutar las "leyes existentes relacionadas con la violencia contra las mujeres, actualizar aquellas que presentan vacíos o inconsistencias y trabajar de manera coordinada con organizaciones de mujeres y feministas para la aprobación de leyes con perspectiva de género".

Andrea Paz, representante del Foro de Mujeres por la Vida, dijo a EFE que en Honduras "hay una cultura de violencia en contra de las mujeres" y que eso "se puede evidenciar con las noticias constantes de muerte violentas, de femicidios, de violencia sexual y desapariciones".

Presiones conservadoras

En ese sentido, pidieron "no sucumbir ante la presión de los fundamentalistas religiosos, antiderechos y conservadores que generan retrocesos en la legislación, contrario a los principios de derecho".

Agregó que toda esa realidad se traslada al día a día de las mujeres cuando deciden participar en actividades políticas.

"Cuando la mujer figura públicamente es atacada porque existe también esta cultura, se sigue sosteniendo no solamente en una sociedad que necesita mucho más profundizar en los temas de género y en temas de derecho de las mujeres, sino también desde una institucionalidad que normaliza", enfatizó Paz.

Mujeres hondureñas conmemoran su día exigiendo justicia

En su opinión, en Honduras los diputados y representantes de instituciones del Estado también son parte del problema, o parte de quienes atacan a mujeres que deciden participar en asuntos partidarios, incluso como representantes de las comunidades en patronatos, en juntas de agua o en algún nivel de liderazgo.

Las organizaciones reclamantes son el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Ecuménicas por el Derecho a Decidir (EDD), Foro Mujeres por la Vida y el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias