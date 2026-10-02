Familia niega conexión de la señorita Alma Aurora Caballero con "La Mujer de la Chumpa"

San Pedro Sula. A raíz de la comunicación recibida de familiares de la señorita Alma Aurora Caballero Carranza, conocida como Aurorita Caballero, LA PRENSA considera pertinente realizar la siguiente aclaración respecto del reportaje publicado el 20 de septiembre de 2026, bajo el título “La mujer de la chumpa: la leyenda de Aurorita que San Nicolás se niega a olvidar”.

El reportaje tuvo como propósito documentar una tradición oral arraigada en el municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, y diferenciar los elementos que forman parte de la leyenda. En ese sentido, el texto señaló expresamente que no existen elementos que permitan comprobar de manera independiente el relato sobrenatural y que la historia de la “Mujer de la Chumpa” forma parte de una tradición oral transmitida durante generaciones.

No fue intención del medio desacreditar, agraviar ni menoscabar la memoria de la señorita Alma Aurora Caballero Carranza ni de su familia. La referencia a su historia estuvo vinculada con el origen y la permanencia de una leyenda popular de San Nicolás.

Respetamos la memoria de la señorita Alma Aurora Caballero Carranza y pedimos disculpas a sus familiares por la asociación de su nombre e imagen con ese relato.

LA PRENSA reafirma su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo, el respeto a las personas y sus familias, así como con la precisión y contextualización de las historias que publica.