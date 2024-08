Ya no hay placas ni para motocicletas en Honduras

Las autoridades del IP habían advertido en junio que solo contaban con placas de motos en físico para reposición hasta para mediados de julio de este año, es decir, ahora no hay placas para carros ni motos ni para primera vez ni reposición.

“Para vehículos de carga pesada que cuentan con una concesión del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (permiso de explotación), se les asignan placas, ya que placas para ese rubro sí tenemos en existencia, únicamente notenemos placas para vehículos de uso particular, motocicletas y carros”, informaron autoridades del IP a este rotativo.

Una de las propuestas que habían hecho autoridades que ya fueron despedidas es la fábrica de placas en Honduras, que reduciría en un 40% su costo a la ciudadanía y ahorraría al Estado unos 400 millones de lempiras, pero esta propuesta no fue bien recibida por la Secretaría de Finanzas.

Las autoridades dieron a conocer que la empresa a la que se le adjudicó la venta de las placas se retiró, y el nuevo proceso de licitación aún no comienza por los cambios administrativos que ha habido en el IP, lo que significa que el resto del año no habrá placas.

Aunque las autoridades han pedido a los conductores portar el permiso provisional visible en el carro, muchos no lo hacen, aunque lo tienen; otros ni siquiera han solicitado el permiso provisional.

Robos y asaltos a bordo de carros sin placas se han registrado en Honduras, y autoridades reconocen que tanto la identificación como la investigación se ven entorpecidas porque no hay placas metálicas.

No pueden salir a otro país con placas de papel

Benjamín Castro, dirigente del transporte pesado, manifestó que como transporte no tienen problemas por falta de placas, ya que las placas que utilizan son de alquiler y de esas sí hay en existencia, sin embargo, señala que todo aquel que quiera salir del país a otros países de la región en carro particular, sin placa o placa de papel, no puede hacerlo.

“Eso es así, no pueden a ningún país ni con placa de papel ni con licencia de papel”, aseveró.

Castro contó que en la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Vial hablaron sobre esta problemática, pero no hay respuestas.