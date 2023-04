Transporte de carga, afectado por no emisión de licencias

En ese mismo comunicado se informó que no se sancionaría a quienes anduviesen manejando con su licencia vencida; sin embargo, los hondureños que necesitan la renovación de su licencia internacional no tienen alternativas.

No es posible que tránsito no esté dando licencias y cuando emite solo son 100 al día.

Edgardo Menéndez, empresario de transporte de carga pesada, declaró a Diario LA PRENSA que la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), en Puerto Cortés, no deja entrar a los motoristas con licencia de conducir vencida.

“OPC no entiende que Tránsito no está renovando licencias, los conductores de nosotros andan el recibo que fueron a pagar la renovación, andan la licencia vieja y no los quieren dejar entrar a cargar, para nosotros eso es problema”, dijo el dirigente.

Aunque Menéndez no precisó cifras, aseguró que muchos conductores de carga pesada tienen su licencia vencida y no pueden salir del país por esta causa.

“Tenemos camiones parados y escasez de conductores, la licencia es el machete de trabajo para nosotros”, agregó.

Para el empresario, es inaudito que los ciudadanos tengan que madrugar para poder obtener un cupo, ya que hay días que solo emiten 100 licencias.

En el país operan más de 40,000 camiones de carga pesada, y al menos el 85% son de la zona norte. El 30% a 40% de la carga corresponde al sector naviero (empresas que mueven materias primas sin procesar), le siguen las bebidas, lácteos, embutidos y verduras.

Menéndez también se quejó de la labor que realiza el Instituto Hondureño de Transporte Terreste (IHTT), que asegura dan permisos para circular con sobrepeso, lo que daña aún más las carreteras del país. “No han hecho cumplir la ley”.

Benjamín Castro, dirigente del transporte pesado, dijo que un chofer que no tenga la licencia al día causa atrasos, ya que hay que buscar a otro motorista que sí tenga la licencia vigente; además, que saturan de trabajo a quienes sí andan en regla. “Se doblan viajes, porque estamos urgidos de más motoristas y hay que hacer los viajes”.

Castro indicó que la licencia vigente también es necesaria para hacer los trámites aduanales de la carga y el medio de transporte.

El transporte interurbano también está siendo afectado. En la Gran Central Metropolitana de Buses operan al menos cinco empresas internacionales que viajan a El Salvador y Guatemala. Luis Peña, representante del transporte interurbano, comentó que los conductores con licencia vencida solo operan nacionalmente, y se busca el motorista con licencia vigente para salir del país.

“Se supone que dentro de un mes se tendrá material en Tránsito, eso es lo que nos han prometido de palabra”, apuntó Peña, quien es miembro del Consejo de Seguridad Vial.

Fausto Cálix, director de Aduanas, compartió que la DNVT debe dar un permiso especial o un documento oficial para que los conductores puedan circular en Centroamérica, tomando en consideración que es un problema institucional.

“Si la licencia está vencida deben hacer cambio de conductor, esto es lo que recomienda la jefatura de la sección tránsito aduanero y sección de control de auxiliares, pues en todos los países van a tener el mismo problema, ya que se exige documentación vigente”, señaló Cálix.