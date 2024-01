La falta de placas de carro aumenta la inseguridad en la ciudadanía

De acuerdo con datos proporcionados por el IP a este rotativo, hasta el 8 de diciembre de 2023 registraron 81,410 permisos emitidos para circular sin placas a nivel nacional.

En el predio fiscal Votainer en Puerto Cortés han entregado 32,097 permisos, unos 30,396 se han extendido a través de la página web del IP, de las oficinas del Instituto. Las que más permisos han emitido de forma presencial son San Pedro Sula con 6,297 permisos, El Progreso con 3,626 y Tegucigalpa 3,277.

La falta de placas físicas ha obligado al IP a emitir permisos provisionales que deben ser renovados cada 30 días y se puede hacer por la página oficial www.ip.gob.hn.

Aunque las autoridades han pedido a los conductores portar el permiso provisional visible en el carro, muchos no lo hacen, aunque lo tienen; otros ni siquiera han solicitado el permiso provisional.

Para ciudadanos consultados a través de las redes sociales, el que no haya placas facilita la delincuencia y exigen a las autoridades respuestas, aparte de más operativos de la Policía Nacional.

Datos proporcionados por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indican que de junio de 2023 al 15 de enero de 2024 han registrado 705 robos en San Pedro Sula, de los cuales 14 han sido sin fuerza ni intimidación, 19 han sido robos de vehículos, 360 robos con fuerza y 301 robos con violencia o intimidación.

Diferentes casos han circulado en redes sociales de robos a vehículos de personas a bordo de carros sin placas.

Johnny Ortiz, dirigente de taxis, manifestó que a la hora de delinquir, malhechores les quitan las placas a los carros y al no haber placas físicas desde el año pasado no es extraño para la Policía Nacional ver un carro sin placas, lo que facilita el delito.

“Las placas de papel se dañan fácilmente, el Gobierno debe ser más expedito con esas placas”.

Ortiz explicó que en el caso del transporte público utilizan las placas de alquiler, de esas sí hay en existencia; sin embargo, el taxi que presta el servicio ejecutivo o uber que circula como carro particular no está identificado (algunos) por la falta de placas. Aunque enfatizó en que la empresa los respalda por los datos del conductor y el vehículo, pero carros independientes es más difícil.

“Está inundado San Pedro Sula o el norte de carros sin placas”, aseveró Ortiz.

Consultamos a Ronald Posadas, portavoz policial en San Pedro Sula, sobre la falta de placas y cómo incide en la inseguridad, y Posadas notablemente molesto respondió “que no incide y que cuando realizan un registro y verifican matrícula y revisión, ellos los andan”. Recalcó que ese es problema del IP.

Por su parte, el subinspector David Martínez Suazo, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), declaró que los conductores que no cuentan con placas físicas están obligados a portar el permiso provisional visible. De no contar con el permiso, la multa es de L400, y de no tener ningún papel que respalde que es propietario del vehículo, le es decomisado. “A diario sancionamos personas por no andar el permiso provisional, ahora con la plataforma ingresamos el código QR y si no aparece registrado el vehículo se le decomisa”.

Martínez Suazo reconoció que las placas de papel son un documento fácil de falsificar, por lo que han intensificado los operativos en las calles.