Mel respalda postura de Ana Paola Hall sobre integración del pleno en el CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

En otra publicación, anunció que puso a disposición su cargo para que "se inicien los procedimientos legales de sustitución que correspondan".

"Elijo vivir con la frente en alto y la conciencia en paz. He hecho lo humanamente posible y he guardado silencio ante constantes actos de irrespeto y presión pública de lado y lado. Elijo no traspasar el límite de los principios y valores que me inculcó mi familia", concluyó.