Exportadores pedirán al Gobierno que se mantenga el TLC con Taiwán

Exportadores le pedirán al Gobierno que conserve el Tratado de Libre Comercio con Taiwán o abra con celeridad el mercado de China Continental para seguir vendiendo camarones, langostas y otros productos que, por el momento, no lograrían entrar a esa plaza asiática.

Víctor Wilson, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISUR), le informó a Diario LA PRENSA que “se le solicitará por escrito al gobierno mantener el TLC con Taiwán para exportar camarones del sur y langostas de Roatán” y no afectar la economía de esa región del país.

“Honduras no puede exportar a China porque las plantas no están autorizadas. Nicaragua no ha podido y hasta ahora, después de casi año y medio haber firmado las relaciones con China, están llegando a inspeccionar las plantas”, dijo Wilson, quien además es inversionista del proyecto Orquídea, abierto bajo la derogada Ley Zede.

En abril de 2008, el Congreso Nacional aprobó el TLC entre Taiwán, El Salvador y Honduras (firmado en mayo de 2007) que tiene como objetivo aumentar el intercambio comercial y la cooperación en los Estados suscriptores.