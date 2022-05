Exempleados de Sedis denuncian ante Conadeh y OIT la falta de pagos

Los ex trabajadores le pidieron a Cardona que no mezcle lo político con lo laboral, porque quienes se manifiestan son padres de familia, hijos, madres solteras y no políticos. “Estamos en calamidad doméstica y lo único que queremos es nuestro derecho al salario devengado durante los primeros meses de este año. Que no se equivoque, nosotros solo queremos nuestros sueldos”.

Los manifestantes han expresado su temor y disconformidad, puesto que, en las últimas horas, Cardona ha indicado que “hay dos que tres personas allí que están motivándolos a que hagan tomas”, sin embargo, consideraron declaraciones altamente confrontativas y no resolutivas ante la calamidad que viven.

Las acciones de los exempleados continuarán hasta que el funcionario honre la deuda con más de 800 empleados despedidos de las diferentes modalidades de la desaparecida Sedis.