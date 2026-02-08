Estudio internacional corona a playa hondureña como la más relajante del mundo

San Pedro Sula, Honduras.

La investigación, publicada en septiembre de 2024, evaluó playas de distintos países a partir de miles de reseñas de viajeros en internet.

La revista internacional Travel and Leisure destacó a Honduras en la cima del turismo de descanso al revelar que una de sus playas fue catalogada como la más relajante del mundo , según un análisis global realizado por la plataforma especializada Spa Seekers .

El objetivo fue identificar aquellos destinos asociados con la tranquilidad, la desconexión y el bienestar, elementos cada vez más buscados por quienes desean escapar del ritmo acelerado de la vida cotidiana.

De acuerdo con los resultados, Little French Key, una isla privada ubicada frente a la costa norte de Honduras, encabezó el ranking mundial. El estudio destacó sus playas prácticamente vírgenes y sus aguas turquesa como factores clave que influyen en la experiencia de relajación de los visitantes.

Spa Seekers explicó que casi el 17 % de más de 4,250 reseñas sobre Little French Key describen el destino como "relajante", una proporción superior a la registrada por cualquier otra playa analizada.

Para los investigadores, esta percepción confirma que el lugar se ha convertido en un refugio ideal para desconectarse del estrés diario.

El acceso a la isla se realiza a través del Little French Key Resort, un complejo turístico con modalidad todo incluido, donde los visitantes cuentan con atención personalizada, gastronomía, actividades acuáticas y excursiones, entre ellas recorridos para observar perezosos, lo que refuerza la experiencia de descanso total.

En el listado internacional, el segundo lugar lo ocupó Palm Cove Beach, en Queensland, Australia, mientras que el tercero fue para la playa geotérmica Nauthólsvík, en Reikiavik, Islandia, conocida por combinar aguas frías con lagunas climatizadas mediante energía geotérmica.