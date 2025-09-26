Antes de ser extraditado, estadounidense enfrentará juicio en Honduras

Tegucigalpa.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó este jueves la extradición del estadounidense Roscoe Silvestre McMillan, acusado en Estados Unidos de fraude electrónico y postal, pero deberá enfrentar antes un juicio por lavado de activos en el país centroamericano. Según un comunicado del Poder Judicial, McMillan será entregado a la justicia estadounidense una vez sea juzgado en Honduras debido a que su presunto delito fue en perjuicio de la economía del país centroamericano.

Posteriormente, será procesado por el tribunal del distrito de Georgia en Estados Unidos por los presuntos delitos de "fraude electrónico, fraude postal y por no comparecer ante los tribunales" de su país. La solicitud fue otorgada por un juez de Extradición de Primera Instancia mediante una resolución emitida en la audiencia de Presentación y Evacuación de Pruebas. De acuerdo con la petición de extradición, McMillan integraría una organización dedicada a crear empresas de fachada con supuestos empleados ficticios a fin de reclamar seguros de vida ante un falso fallecimiento.

Esquema

El esquema habría permitido un cobro fraudulento de 2,7 millones de dólares, canalizados a través de siete compañías registradas a nombre de personas reales, pero que nunca trabajaron en dichas empresas.