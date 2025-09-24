Honduras extradita a dos acusados de traficar drogas hacia Estados Unidos

Los hondureños Elvis Adiel Trujillo Guerra y Yeferson Vallecillo Cambar fueron extraditados a Estados Unidos este miércoles.
El operativo fue coordinado con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en cumplimiento de la orden de la Corte Suprema de Justicia. Ambos fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, Comayagua, desde donde partieron en un vuelo comercial hacia territorio estadounidense.
Los dos hondureños enfrentarán juicio en la Corte de Massachusetts por conspirar en operaciones vinculadas al narcotráfico y a un patrón de crimen organizado.
Trujillo Guerra fue detenido en una residencial del municipio de Choloma, Cortés, mientras que Vallecillo Cambar fue capturado en el barrio Las Acacias del municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, en diciembre de 2024.
Con esta entrega, Honduras contabiliza 66 extradiciones en los últimos diez años, 64 hacia EE. UU. y dos hacia Costa Rica. En lo que va de 2025, es la séptima extradición concretada.