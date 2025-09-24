Honduras extradita a dos acusados de traficar drogas hacia Estados Unidos

Comayagua, Honduras.

Los hondureños Elvis Adiel Trujillo Guerra y Yeferson Vallecillo Cambar fueron extraditados a Estados Unidos este miércoles.

El operativo fue coordinado con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en cumplimiento de la orden de la Corte Suprema de Justicia. Ambos fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, Comayagua, desde donde partieron en un vuelo comercial hacia territorio estadounidense.