Estados Unidos sin notificar Lista Engel al canciller Enrique Reina

Tegucigalpa. El canciller Enrique Reina informó que no han sido notificados oficialmente por parte de Estados Unidos sobre la nueva Lista Engel.

“La página oficial del Departamento de Estado no ha publicado nueva lista así que no podemos pronunciarnos sobre algo no oficial todavía”, declaró el canciller Reina.

El nuevo listado es encabezado por los diputados oficialistas Rasel Tomé y Edgardo Casaña, y el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, entre otros hondureños que fungieron en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

En el documento se confirma que Estados Unidos a través del Departamento de Estado sancionó a estos personajes y les canceló su visa.

La Lista Engel además menciona a funcionarios y exfuncionarios de Guatemala y El Salvador por actos de corrupción.