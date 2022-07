Cohep: “Colocaron intereses políticos por encima de los del pueblo”

Tegucigalpa

Las reformas y aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha generado rechazo entre algunos sectores, entre ellos la sociedad, empresa privada y hasta la misma Iglesia Católica. En su pronunciamiento oficial, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) manifestó que “nuevamente representantes de los partidos políticos en el Congreso Nacional, con sus decisiones han defraudado la confianza del pueblo hondureño, colocando de frente los intereses políticos por encima de los intereses de la población”. Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, criticó que “a menos de una semana se aprueba una ley -que no decimos que es mala- si no que le quitaron requisitos de idoneidad para los que van a postularse como autopropuestos”. Agregó: “Apoyamos la propuesta original del doctor Edmundo Orellana, porque era lo correcto, sin embargo, lo que hicieron algunos diputados ayer (lunes) no fue lo correcto. Los diputados que más hablaban de honestidad y de lucha contra la corrupción, olvidaron esos principios”. La ley original planteaba un 30% para la integridad como calificación, un 30% para la ética, y un 40% para la idoneidad, pero a petición del diputado Luis Redondo quedó así: idoneidad un 55%, integridad en 25% y la ética en 20%.

Decepcionados

Miembros de la Sociedad Civil están decepcionados de lo actuado en el Congreso Nacional. Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló: “Es más de lo mismo. Lamentamos la conducta del Congreso Nacional, el Congreso que se autodenomina el Congreso del pueblo; ayer (lunes) demostraron que al final el pueblo es lo que menos les interesa”. Omar Rivera, secretario ejecutivo del Fonac, dijo que “lo que sucedió en el Congreso no era lo que esperaba el pueblo hondureño”.

“No ha habido coherencia de Libre”: Maribel Espinoza, diputada

La diputada del PSH Maribel Espinoza, miembro de la comisión de dictamen, dijo que “no se puede seguir ya con esa intromisión de los partidos políticos en el Poder Judicial; nos pareciera que la clase política no ha entendido, no ha habido coherencia de parte de Libre porque está cometiendo las mismas faltas que criticó del Partido Nacional y una exhortación respetuosa a la junta nominadora, que no cometan los mismos vicios que en el Congreso el martes”.

“Es injerencia total del Gobierno”: Tómas Zambrano, diputado

Para Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, la nueva ley “es algo nefasto para lo que es el proceso de elección y evaluación de candidatos a la Corte, es una injerencia total del Gobierno que lo que busca es una Corte a la medida de Libre, porque esta ley aprobada tiene varios retrocesos y debilidades, el primero es en el tema de la votación, no aceptaron sugerencias torales, que es lo que está hablando la gente como la no injerencia política”.

“Ofrecieron al PL cuatro magistrados”: Octavio Pineda, liberal

Octavio Pineda, dirigente del Partido Liberal, dijo al ser consultado por HRN sobre una repartición en la próxima Corte: “Entiendo que cuatro magistrados fue lo que les ofrecieron al Partido Liberal. Definitivamente se perdió una oportunidad histórica de mostrar que el PL es diferente, que han cambiado su forma de pensar; desafortunadamente en el pasado nos ovacionamos con el PN y nos pasó factura en las elecciones, hoy lo hacemos con Libre y va a pasar lo mismo”.

“Vamos a seguir en una dictadura”: Beatriz Valle, diputada

La diputada disidente de Libre Beatriz Valle le dijo a Ramón Barrios, diputado de Libre y presidente de la comisión de dictamen: “Abogado, Barrios, usted no debería darle cátedra de Derecho Constitucional a nadie, le voy a explicar por qué. Yo no soy abogada, pero por lo menos respeto la Constitución, en cambio, usted, que la conoce perfectamente, la viola de manera criminal. La Corte no debería de estar a favor de ningún grupo. Vamos a seguir en dictadura”.

“No íbamos a caer en una trampa”: Luis Redondo, titular del Congreso Nacional