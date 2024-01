Estados Unidos ratifica apoyo a Honduras en democracia, prosperidad y seguridad

Tegucigalpa, Honduras.

La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu y los líderes de esa entidad diplomática acreditada en Honduras, abordaron diversos temas, entre ellos, fortalecimiento a la democracia y estado de derecho, corrupción, migración, respeto a los derechos humanos y libertad de prensa, y relaciones bilaterales entre ambas naciones. Además, emitieron sus opiniones sobre la inversión, economía, proceso de elecciones, institucionalidad, elección de los fiscales interinos y hasta del juicio que enfrenta el expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos. Las declaraciones de los diplomáticos se dieron en el marco de una rueda de prensa, entre un grupo selecto de medios de comunicación, entre los que estaban EL HERALDO y LA PRENSA. Es la primera vez que Dogu y su equipo hablan de los alcances de la amplia relación que Estados Unidos sostiene con Honduras. La diplomática hizo una introducción a la rueda de prensa explicando detalles dela relación y posteriormente dio espacio para las preguntas, que también fueronrespondidos por sus colaboradores. “Lo que estamos haciendo en Honduras es muy fácil de describir; la democracia, la prosperidad y la seguridad, bajo de esas tres palabras tan fáciles hay un montón de actividades. Lo que yo he notado durante mi tiempo aquí es que muchas personas están enfocadas de nuestra relación de hoy. Para nosotros en la Embajada estamos trabajando con decisión mucho más larga y amplia”, sostuvo la embajadora. “Estamos aquí el día de hoy y vamos a estar en el futuro también y nuestrosprogramas están enfocados en mejorar las condiciones para Honduras, obviamente eso para hoy es importante pero más importante para el futuro, paralos niños de hoy que necesiten encontrar empleo, necesitamos crecer la economía. Para los niños de hoy que quieren tener una vida digna, ellos necesitan acceso a servicios médicos de alta calidad, es por eso que estamos invirtiendo enel sector de salud”, declaró. Sostuvo que “el país necesita seguridad, entendemos esa amenaza de los gruposde narcotráfico, es por eso que estamos invirtiendo en las fuerzas de seguridad ylas fuerzas de defensa aquí en este país. Estamos enfocados en el sector deeducación también porque los niños son vulnerables cuando están en la escuela ynecesitan tener una educación de alta calidad para la seguridad de encontrartrabajo en el futuro con las empresas”. “Necesitamos crecer en la cantidad de empresas que están invirtiendo aquí eneste país desde afuera porque la economía no está creando más empleo, los niñosde este país no van a tener un futuro aquí y vamos a ver más migración”, dijo. Aseguró que “estamos invirtiendo en programas que están apoyando a lasescuelas de diferentes comunidades. Los niños que no tienen acceso a comida suficiente para su crecimiento y estamos dando a las escuelas y estamos apoyando a las mujeres embarazadas”. “Yo creo que muchas personas no entienden la amplitud de actividades queestamos haciendo en este país porque cada día hay mucho ruido sobre las noticiasde hoy y hay menos enfoque en los problemas básicos que está tocando al pueblohondureño cada día”, expresó. “Honduras es muy importante para Estados Unidos, para el pueblo de EstadosUnidos y para el gobierno de Estados Unidos y es por que el Congreso deEstados Unidos ha dado tantos recursos para invertir aquí y apoyar a este país”,manifestó. “Muchas veces estamos en conjunto en diversos proyectos que estamos anunciando, pero es difícil entender la amplitud de los programas que estamos haciendo aquí. Hemos empezado en los últimos dos años, durante mi tiempo aquí, con programas que tienen un valor total de más de 800 millones de dólares, eso es una inversión bastante grande, pero estamos anunciando esto enprogramas de cuatro millones, 20 millones y nadie está contando toda nuestra inversión que es un enfoque bastante grande en este país en todas sus diferentes áreas”, expresó.

Señora embajadora, usted ha dicho que EUA estará aquí en Honduras hoy en el futuro, pero hemos visto crispaciones en el gobierno con ustedes, ¿qué han abordado cuando es convocada por el canciller Eduardo Reina? ¿Sus declaraciones son a nombre del gobierno o a título personal?

Tenemos una relación entre ambos países, hay millones de hondureños viviendo en Estados Unidos y hay muchos estadounidenses viviendo aquí. Entonces larelación no solamente entre gobierno, es entre nuestros países, eso es lo más importante entender. Segundo, sí tenemos relaciones con el gobierno, no estamos de acuerdo en todo, pero esto es completamente normal también. Yo no sé de ustedes en susrelaciones personales posiblemente ustedes tienen esposas, pueden tener una relación muy de cerca con sus familias, pero no están de acuerdo al cien porciento. Eso no significa que tienen una relación terrible, es una relación normal, y es exactamente igual en las relaciones diplomáticas. No hay ningún país en el mundo en que Estados Unidos esté de acuerdo en el cien por ciento de las cosas. Yo tengo una relación excelente con el canciller, estamos en contacto varias veces coordinando muchas cosas diferentes entre nuestros países y eso es importante. Tengo contacto con muchas otras personas en el gobierno también. Donde hay diferencias vamos a hablar y discutir esas diferencias y donde hay áreas de acuerdo vamos a ver como podemos ir a mejorar en cooperación, entonces para mí eso es completamente normal. Con respecto a su otra pregunta, el rol del embajador en un país es en representación del presidente de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, entonces, cuando estoy hablando en representación del presidente Biden y del gobierno de Estados Unidos”.

Pero, ¿realmente cuáles son las diferencias?

Hemos tenido diferentes perspectivas sobre las actividades en diferentes políticasen el país, por ejemplo, y estamos discutiendo eso. El rol de la Embajada es enfocarse en las políticas y las áreas de importancia para mi propio gobierno. Como lo he mencionado para nosotros es importante es democracia, seguridad y la economía. Puede ver nuestros comentarios, muchas veces en estos tres temas porque muchas veces son de importancia para nosotros. Por las condiciones aquí en Honduras, no simplemente a diario hay, pero durante muchos años, muchas personas han tomado una decisión al salir de su país, al dejar su país, sus familias atrás, a dejar su futuro y tomar una ruta muy peligrosa para llegar a Estados Unidos. Necesitamos cambiar la necesidad para el pueblo de Honduras al salir de este país y eso es importante para mí país, para el pueblo de mi país y para mí personalmente porque tienen un montón de talento humano, tienen recursos naturales increíbles. Está muy cerca de unos de los mercados más grandes entodo el mundo; los Estados Unidos. Y tienen acceso a los otros mercados en Europa, Asia, entonces hay un montón de oportunidades aquí. Durante muchos años el pueblo de Honduras no ha recibido esos beneficios y hatomado la determinación de salir del país y eso un problema para nosotros en Estados Unidos. El año pasado recibimos más de 2.4 millones de personas no de Honduras el total. Honduras ha sufrido el flujo de personas pasando desde el sur hacia el norte, creo que fue más de 550 mil personas cruzando de la frontera sur de Honduras hacia el norte. Este es un impacto no solo para Estados Unidos, pero es una pérdida para Honduras. Todos los países en esta parte del mundo tienen que trabajar en conjunto para combatir la necesidad de las personas de salir de sus propios países. Ya no solo es un impacto en Estados Unidos es un impacto regional.

¿Cómo están abordando conjuntamente con las fuerzas de seguridad en el tema del narcotráfico?

Estamos muy de cerca en todas las fuerzas de seguridad en el país para enfocareso en diferentes áreas. Unas en entrenamiento, dando diferente tipo de equipo,por ejemplo, tenemos programas en las comunidades para ayudar a prevenir quelos niños entren en las pandillas. Tenemos programas de educación y entrenamiento, entonces, tratar de combatir el narcotráfico es algo que no es tan fácil, no es solamente de las fuerzas de seguridad, hemos visto muchos eso en otros países. Es por eso que tenemos programas bajo el INL en casi todos los países de la región porque eso es una amenaza no solo aquí en Honduras. También de lo que hemos aprendido de la importancia de diferentes países de trabajar con todos sus vecinos. Los grupos criminales están trabajando sin frontera y los gobiernos estántrabajando con frontera, eso es una ventaja para los grupos criminales y para nosotros es importante tener coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad de diferentes países porque las drogas que están pasando por Honduras, que no ha sido producido aquí, pero que vienen de otros países, entonces tenemos que trabajar con esos países también. Obviamente hay demanda para drogas en Estados Unidos y tenemos responsabilidades en Estados Unidos y nuestro esfuerzo de la seguridad de Estados Unidos es estar trabajando con esto. Es un problema bastante grave que está impactando a todos los país y yo creo que en todo el mundo ahora y va a seguir cambiando porque podemos ver un cambio en el uso de drogas en diferentes países. Los diferentes grupos criminales, en principio están pagando con dólares y con recursos locales, lempiras en este caso. Pero después pueden empezar pagando con drogas, y las drogas en los mercados locales y eso es un problema creciente. Es importante para nosotros trabajar condiferentes partes del gobierno de Honduras y estamos haciendo esto para tratar decombatir eso. Melissa Martínez, directora de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la de EUA, reforzó: El gobierno de Estados Unidos estácomprometido en promover la seguridad y, por ejemplo, en 2023 solamente en INL, el gobierno estadounidense invirtió 84 millones de dólares en programas deseguridad”. Como la embajadora dijo estamos interesados en invertir en educación y prevención, entonces trabajamos muy en conjunto con el liderazgo de las fuerzas policiales para hacer entrenamiento, para hacer intercambios profesionales, estamos trabajando con la Policía en diferentes comunidades alrededor del país y con los niños. La prevención es esencial y saben que tienen oportunidades entener una educación. Por ejemplo, en San Pedro Sula y en La Ceiba estamos trabajando con los líderes municipales en centros vocacionales y la idea es apoyar los diferentes esfuerzos para asegurar que esos niños y adolescentes tienen oportunidades para avanzar y recibir empleos en su futuro y vamos a seguir invirtiendo en comunidades en todo el país, y en entrenamiento. El crimen transnacional está impactando en todo el mundo y por eso trabajamoscon los vecinos nuestros, nuestras contrapartes en las diferentes embajadas, consus fuerzas policiales y de seguridad, para ver diferentes estrategias para prevenirque los criminales estén amplificando su trabajo. La embajadora Dogu manifestó que Es interesante también que el gobierno deEstados Unidos ha trabajado muy de cerca con Colombia, que ha tenido estalucha por décadas, pero ellos han tenido éxito en esta área también y podemosusar expertos de Colombia aquí en Honduras para ayudar al gobierno endiferentes cosas también”. Estamos usando nuestros recursos para traer expertos de otros países paracompartir sus experiencias y sus éxitos.

Embajadora Dogu, en la defensa de los derechos humanos y la libertad deexpresión, ¿cuál es su apuesta en 2024?

Es importante que bajo de estas palabras, prosperidad y seguridad, hay muchas cosas y la base de todo eso es la protección de derechos humanos y la libertad de expresión. Ustedes tienen un papel especialmente en el mundo de hoy. Ustedes son los primeros que están haciendo investigaciones para entender los hechos y reportar los hechos y combatir los rumores. Obviamente, con este tema de desinformación el mundo está cambiando y es algo bastante grave y lo que hevisto aquí, durante mis dos años, es un crecimiento enorme de desinformación dentro de redes sociales aquí en Honduras. Hay grupos coordinados detrás de esto. Nosotros hemos tenido esta experiencia en Estados Unidos, hemos visto personas tratando de manipular elecciones en Estados Unidos, entonces es una lucha constante, pero parte de eso es el rol de ustedes. Siempre es importante tener fuentes confiables de información donde la gente puede ir a buscar la información correcta. Es por eso que, en todo el mundo, Estados Unidos está enfocado en la libertad de expresión y la importancia de una prensa independiente y esto es sumo importante. Siempre vamos a apoyar a la prensa en diferentes países, eso es parte de nuestros valores en Estados Unidos, entendemos que de vez en cuando no es cómodo, ustedes están preguntando las cosas que no podemos contestar, pero es un rol muy importante y tenemos que apreciar esto y luchar por esto. Estamos de acuerdo que el año pasado fue muy difícil para los diferentes grupos aquí en el país y queremos encontrar una manera para proteger los grupos más vulnerables en el país; la comunidad LGTBI, las mujeres, los periodistas, entonces es importante hacer eso. También es importante puedan tener espacio para reportar lo bueno y lo malo.

¿Cómo están trabajando para fortalecer la institucionalidad en Honduras?

Con respecto a la institucionalidad de diferentes instituciones eso es fundamental en cualquier país, pero cuando tiene un país que está desarrollando todos los días, siempre hay instituciones que necesitan más fortalecimiento y varias de nuestras actividades están enfocados en fortalecer las capacidades de las diferentes instituciones, incluido el Congreso Nacional del país. Podemos hacer eso endiferentes maneras, depende de las necesidades en las diferentes instituciones en los programas de entrenamiento, tenemos oportunidades de visitar las instituciones en Estados Unidos para aprender de ellos. Estamos viajando con nuestra contraparte para visitar diferentes áreas. Yo fui conla presidenta (Xiomara Castro) a la frontera sur de Estados Unidos, para entender un poco más como estamos trabajando en el área de migración porque nuestros equipos deben de trabajar en conjunto. Estamos trabajando e invirtiendo en todas las áreas y vamos a seguir haciéndolo, depende de las diferentes áreas de nuestra Embajada, obviamente nuestra sección económica está trabajando las instituciones enfocadas en asuntos económicos enel país, nuestros colegas de la oficina del agregado militar están trabajando con la Secretaría de Defensa. Con respecto al Congreso, cuando estamos hablando aquí en el país es porque novamos a involucrarnos en asuntos de partidos. No vamos a tomar una posición de candidatos o partidos, o quién debería de ganar. Cuando estamos haciendo un comentario es cuando hay algo, una política, una acción que está tocando las cosas aquí en las instituciones. Cuando estamos haciendo comentarios del Congreso es en este contexto que tiene un impacto negativo o es algo irregular que engloba a fortalecer la institución que es necesario para el pueblo de Honduras.

¿La instalación de la misión anticorrupción se ve cada día más lejos?

No estamos involucrados directamente involucrados en las negociaciones. Esto es algo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras. Nuestro rol desde afuera es para apoyar los dos lados y llegar un acuerdo entre ellos. Vamos a hablar en público y en privado para empujar un poco, pero eso es la responsabilidad de las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras.

Usted mencionó el fortalecimiento de la democracia como uno de los puntosde mayor interés para la Embajada, el año comenzó sonando las alarmaselectorales, ¿qué apoyo brindará EUA al ciclo electoral que ya se acerca?

Con respecto a nuestro apoyo a las instituciones electorales vamos a tenernuestro apoyo en esa área y siempre entender la importancia de trabajar máscerca con estas instituciones durante el periodo de elecciones. Una cosa aquí es interesante es que el pueblo de Honduras, no entiendoexactamente por qué, pero piensan que las elecciones terminan con el día de la elección, pero la verdad que la próxima elección está empezando el día despuésde las elecciones. Es importante invertir constantemente en las instituciones electorales porque no pueden preparar una elección con dos o tres meses de anticipación, se debe trabajar con mucho tiempo de anticipación y es por eso que tenemos programas, más que nada por parte de Usaid, tratando de apoyar las elecciones. Estamos mano a mano con ellos porque nadie entiende las necesidades mejor que los que están trabajando dentro de las instituciones. Vivimos aquí y entendemos que la campaña ha empezado para las próximas elecciones. Estamos enfocados en asuntos técnicos de elecciones y no en asuntos políticos deelecciones. Entendemos la importancia de tener estructura del gobierno en podercumplir con los requisitos de la ley y la ley es responsabilidad del Congreso deeste país y obviamente no estamos involucrados en esta parte.

El Tratado de Libre Comercio con China se firmará en menos de un año, ¿EUA le ha advertido a Honduras de qué no es tan conveniente tener una relación tan profunda con China?

Como he mencionado antes, la decisión de tener con otro país es una decisiónsoberana de Honduras y ellos tienen el derecho de hacer esto. Siempre esimportante para cualquier país a tomar las decisiones en la forma en que van a beneficiar al país el día de hoy y en el futuro y siempre es necesario tenercuidado cuando estás haciendo negociaciones con otra contraparte y estar seguroque está trabajando para beneficiar al pueblo. Hemos visto diferentes índices de corrupción aquí en este país. Honduras es un país es vulnerable en este sentido porque tiene, yo no puedo decir una cultura de corrupción, pero obviamente Honduras ha sido una víctima de mucha corrupción. Estamos trabajando en un proyecto muy interesante ahora, es un acuerdo logístico interoceánico que obviamente hay muchas personas hablando de este canal seco o cualquier otro nombre por mucho tiempo. Pero posiblemente ya las condiciones son mejores para hacer este tipo de proyectos aquí. Tenemos algunos enfoques, queremos estar seguros que si hay este tipo de proyectos que los empleos sean para hondureños, hemos visto en otros países que, de vez en cuando, las empresas están trayendo todos los empleados de afuera y no en beneficio para los trabajadores locales. También, estamos trabajando en los estándares internacionales en la protección del medio ambiente y la protección de los derechos de los trabajadores porque entendemos que proteger y beneficiar al pueblo de Honduras por este tipo de proyectos.

Sobre el particular el consejero Económico de la Embajada, Scott Hansen, señaló:

Uno de los objetivos centrales de nuestra presencia es impulsar el crecimientoeconómico inclusivo, el crecimiento sostenible que beneficie no solo a los ricos,pero a toda la gente. Hay un gran consenso entre economistas que el crecimiento económico inclusivo viene de la inversión privada. El sector privado brinda los trabajos más dignos, los salarios mejores, los beneficios mejores, en una economía por eso estamos trabajando juntos con elgobierno para crear las condiciones que atraigan más inversiones privadas. El proyecto del corredor logístico interoceánico es buen ejemplo de eso. El apoyoestadounidense a este proyecto muestra el compromiso del puebloestadounidense a largo plazo al pueblo de Honduras. Hemos formado una asociación con otros países; Japón, España, la República deCorea, para impulsar este proyecto y también con los bancos multilaterales y estamos listos para darle la bienvenida a cualquier otro país, siempre y cuando cumplan con los valores principales; protección del medio ambiente, transparencia y rendición de cuentas, uso de labor local, protección de los derechos de los trabajadores. Si un país está preparado para cumplir con estos requisitos pues es bienvenido, pero sino no vamos a trabajar juntos con ellos. El gobierno está informado que uno de los problemas que otros paísesencontrados con proyectos de inversión de otros países, que no están dentro deesta alianza a la que me refiero.

Embajadora, ¿EUA seguirá con medidas de apoyo contra la corrupcióncon la suspensión de visas a actores corruptos?

El gobierno de EUA es muy transparente en muchas áreas en rendición decuentas, pero nuestras leyes en EUA tienen un balance entre la privacidad de individuos y la transparencia de acciones del gobierno. En esa manera la ley no nos permite compartir los nombres de las personas a las que han sido revocados en esa área. Sí estamos permitidos hacer esto con la Lista Engel que es un poco diferente porque tenemos varias leyes y estamos compartiéndoles información, sino ustedes van especular y no podemos hacer nada de esto. Obviamente no sabemos que lo que va a pasar en el futuro, no puedo decir lo quevamos a hacer. Lo que queremos es una Honduras con prosperidad, seguridad,con instituciones fuertes, con democracia fuerte. Entendemos que es un proceso, no vamos a cambiar del día número uno al día número dos. Pero siempre es un proceso, en cada país en el mundo tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones del Estado es por eso que estamos trabajando con las instituciones electorales aquí, de salud, infraestructura, de todo y vamos a mantener nuestro enfoque. Ustedes pueden ver lo que hemos hecho en Guatemala en los últimos meses como un ejemplo de cómo hemos respondido cuando un presidente fue bajo ataque de las instituciones del Estado. Cada país y cada situación es completamente diferente, entonces yo no que es el futuro. El futuro de Honduras está en manos de los hondureños y no está en las manos de Estados Unidos. Los votantes, el pueblo de Honduras debe decidir en el futuro que tipo de gobierno quiere, qué partido, qué candidato, cuáles son las áreas de importancia, cuales son las políticas, qué acuerdo quieren aquí en el país. Nuestro rol es apoyar al pueblo de Honduras.

Embajadora ¿está de acuerdo como se eligieron los fiscales interinos?

Lo que hemos escuchado de diferentes lados del gobierno de Estados Unidos, elsubsecretario de Estado para Asuntos de Latinoamérica, por la Casa Blanca, por el Consejo de Seguridad Nacional es que es muy importante para el Congreso llegar a un acuerdo para elegir un fiscal un fiscal con 86 votos, según la Constitución de Honduras, estamos en la Embajada trabajando desde esa perspectiva también. Es muy importante para el Congreso trabajar en conjunto con los diferentespartidos para elegir un fiscal de Honduras. Vamos a mantener nuestro enfoque enesa área. Bueno, que los diferentes partidos vinieron juntos para aprobar un presupuesto porque esto es un rol del Congreso Nacional, que ellos deben cumplir con susresponsabilidades. Pero hay otras actividades pendientes todavía y uno es la elección del fiscal. Yo creo que el pueblo de Honduras ha esperado mucho tiempo y los diferentes partidos tienen que negociar a un punto de acuerdo. Es difícil trabajar en la democracia porque el compromiso de todos los partidos es necesario. No tomando partido de un lado u otro. No estamos apoyando a un candidato u otro, lo que estamos apoyando es un proceso. Hasta este momento es obvio que no hay un candidato que puede llegar a 86 votos. Los diferentes partidos tienen que negociar y posiblemente cambiar esos candidatos para llegar a alguien que pueda recibir 86 votos. Eso es un proceso importante para nosotros, un proceso regular según la ley que va a fortalecer lasinstituciones y no hacerlas más débiles.

¿Cómo está ayudando EUA a las empresas para invertir y creer enHonduras?

Estamos en un punto importante para la historia de Estados Unidos, la vicepresidenta de Estados Unidos está buscando inversión para otros países. En toda mi carrera de más de 30 años nunca he visto un tiempo cuando una vicepresidenta de EUA está tratando de llevar inversión a otros países, siempre están trabajando en traer inversión a EUA, a las diferentes comunidades, esto es completamente reversa. Cuando he estado hablando con el sector privado internacional, es fácil entender que ellos están cambiando por el impacto y las lecciones que han aprendido de la pandemia y el impacto en la cadena de suministro, entonces muchos están cambiando donde quieren producir, donde van a buscar socios en diferentes partes del mundo y haya oportunidades por eso por Honduras. Como he mencionado, Honduras está cerca de uno de los mercados más grandesdel mundo, entonces hay oportunidades para traer inversión aquí. Pero eso depende de la política para atraer inversión, estamos trabajando muy de cerca con el ministro de Inversiones, tratando de traer inversión. Pero también depende de lo que están haciendo sus vecinos porque Honduras no es una isla, es parte de una región, está cerca de México, Guatemala, El Salvador, Panamá, entonces las empresas que quieran traer inversión a esta parte del mundo tienen opciones, entonces eso es competencia entre países para atraer inversión. Las empresas entienden esto y ellos están buscando las mejores condiciones y por cada empresa es un poco diferente lo que ellos quieren; el costo de energía es parte de eso, el costo de trabajo, el acceso a puertos, infraestructura, política de gobierno, nivel de impuestos, entonces es algo muy complejo. Y es complicado como sabemos el costo de energía es muy alto en este país,entonces, eso un desafío, un problema. Los trabajadores del sector formal, especialmente en la maquila tiene un nivel de salario alto para la región. Pero es parte del costo de poner una empresa en el país, entonces si vamos a tener sueldos altos y energía alta, necesitamos bajar los costos en otras áreas sino Guatemala, El Salvador, Nicaragua o México van a ganar en la competencia. En el sector maquila, el mercado ha sido bajo mucha presión en el año pasado yellos están tomando decisiones por la falta de mercado para productos más para otra cosa. Es importante que el gobierno de Honduras esté trabajando para mejorar la competitividad en la región por lo menos y están tomando decisiones para mejorar no las empresas exactamente, pero los empleados como pueden hacer eso, mejorando las condiciones de más inversiones. Es difícil para traer inversión a este país en este momento. Empezó con la reforma a la Ley de Energía el año pasado, con esta amenaza a expropiar a lasempresas. Esto mando un mensaje fuerte al sector energético y todos los sectores que estaban pensando en invertir en el país. Pero, cuando Honduras estaba tomando varias decisiones internas por su propiarazón, los competidores afuera, los otros países también tomando decisiones,ofreciendo diferentes condiciones a las diferentes empresas que quieren invertir. Muchas de esas empresas han tomado la decisión de irse a Guatemala, México o El Salvador y menos han venido aquí y queremos mejorar las condiciones aquí. Cada día estamos trabajando en el sector económico, en el sector comercial para mejorar las condiciones de inversión, pero todo depende de la decisión del gobierno, simplemente podemos dar nuestro consejo, nuestros pensamientos.

¿En la parte comercial donde está la inversión de EUA en Honduras?

Es difícil traer inversión a Honduras en este momento de empresas estadounidenses, por que ellos están estudiando las condiciones en Honduras y en la región.

¿Ha disminuido entonces?