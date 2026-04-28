Estados Unidos entrega equipo especializado a Fuerza Naval de Honduras

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, entregó este martes equipo especializado de comunicación satelital a las Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval de Honduras.
Este apoyo fortalece la capacidad operativa de la Fuerza Naval de Honduras para interceptar y desarticular redes de narcotráfico que operan en la región, contribuyendo así a una mayor seguridad marítima en Honduras, Estados Unidos y el resto del hemisferio occidental.
El gobierno de 🇺🇸, a través de @StateINL, entregó equipo especializado de comunicación satelital a las Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval de 🇭🇳.— U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) April 28, 2026
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El equipo especializado de comunicación satelital sirve principalmente para establecer enlaces de voz, datos e internet en lugares donde no existe infraestructura terrestre (antenas celulares o cables de fibra óptica), garantizando la conectividad global, la seguridad en emergencias y la comunicación en zonas remotas.
Con esta entrega, Estados Unidos reafirmó su compromiso con la seguridad de Honduras y la lucha conjunta contra el narcotráfico, una problemática que afecta a varios países de la región.