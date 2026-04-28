Estados Unidos entrega equipo especializado a Fuerza Naval de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, entregó este martes equipo especializado de comunicación satelital a las Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval de Honduras.

Este apoyo fortalece la capacidad operativa de la Fuerza Naval de Honduras para interceptar y desarticular redes de narcotráfico que operan en la región, contribuyendo así a una mayor seguridad marítima en Honduras, Estados Unidos y el resto del hemisferio occidental.