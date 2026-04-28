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Estados Unidos entrega equipo especializado a Fuerza Naval de Honduras

Gobierno estadounidense entregó equipo satelital a la Fuerza Naval de Honduras para fortalecer la lucha contra el narcotráfico

Estados Unidos entrega equipo especializado a Fuerza Naval de Honduras

El equipo especializado sirve para interceptar y desarticular redes de narcotráfico que operan en la región

 Fotos: redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, entregó este martes equipo especializado de comunicación satelital a las Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval de Honduras.

Este apoyo fortalece la capacidad operativa de la Fuerza Naval de Honduras para interceptar y desarticular redes de narcotráfico que operan en la región, contribuyendo así a una mayor seguridad marítima en Honduras, Estados Unidos y el resto del hemisferio occidental.

El equipo especializado de comunicación satelital sirve principalmente para establecer enlaces de voz, datos e internet en lugares donde no existe infraestructura terrestre (antenas celulares o cables de fibra óptica), garantizando la conectividad global, la seguridad en emergencias y la comunicación en zonas remotas.

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Con esta entrega, Estados Unidos reafirmó su compromiso con la seguridad de Honduras y la lucha conjunta contra el narcotráfico, una problemática que afecta a varios países de la región.

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Redacción La Prensa
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