Empresas inspeccionan rehabilitación de planta de agua potable en Nacaome

Tegucigalpa, Honduras. Representantes de empresas constructoras nacionales e internacionales conocieron las condiciones actuales de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Nacaome, Valle, como parte del proceso de contratación para rehabilitar esta infraestructura y mejorar el abastecimiento de agua para unas 32,000 familias. La visita fue coordinada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), mediante la Unidad de Gestión del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras. El recorrido permitió a las compañías interesadas observar directamente las instalaciones y conocer los requerimientos técnicos contemplados en el proyecto. Durante la inspección, los representantes empresariales recorrieron los principales componentes de la planta, incluidos los sistemas de captación, pretratamiento, floculación, sedimentación y filtración. También revisaron las áreas electromecánicas, eléctricas y de control que serán intervenidas.

Daysi Samayoa, coordinadora de la Unidad de Gestión del Proyecto de Seguridad Hídrica de la SAG, explicó que “esta actividad también tiene como finalidad garantizar condiciones de transparencia e igualdad entre las empresas participantes”. “El propósito de esta visita es que todas las empresas interesadas conozcan directamente las condiciones de la planta y cuenten con la misma información. La transparencia y la igualdad de trato son la base de este proceso”, señaló Samayoa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La PTAP de Nacaome fue diseñada para tratar 72 litros de agua por segundo. No obstante, un diagnóstico técnico elaborado en el marco del proyecto estableció que la instalación opera actualmente de manera sostenida por encima de esa capacidad.

El nivel de operación representa una presión adicional para procesos esenciales del tratamiento, entre ellos la floculación, sedimentación y filtración, lo que supone un reto para garantizar la continuidad y la calidad del servicio. Ante esta situación, la intervención prevista comprende el diseño, adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de equipos y sistemas, además de trabajos de rehabilitación en la infraestructura existente. De acuerdo con el proyecto, estas acciones permitirán recuperar la capacidad operativa de la planta y establecer condiciones para un funcionamiento eficiente y sostenible a largo plazo.