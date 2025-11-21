  1. Inicio
Eduardo Facussé critica gestión de Libre y pide un cambio para Honduras

El empresario señala nepotismo, corrupción y estancamiento económico durante la actual administración de Xiomara Castro.

El reconocido empresario Eduardo Facussé aseguró que Libre no cumplió con lo que prometió en 2021.

San Pedro Sula

El empresario Eduardo Facussé criticó al partido Libertad y Refundación (Libre), asegurando que la población depositó su confianza en esa institución política en 2021 con la expectativa de un cambio que, a su criterio, no se cumplió.

“Honduras confió en Libre para cambiar el destino del país”, afirmó Facussé en una publicación en sus redes sociales.

Sin embargo, aseguró que esa confianza fue “traicionada” debido a prácticas como “nepotismo, narcovideo, videocorrupción y una economía estancada”.

El empresario señaló que, pese a las promesas iniciales, el actual gobierno no logró materializar los cambios que ofreció al pueblo hondureño.

“Hoy prometen hacer todo lo que nunca hicieron. Tuvieron su oportunidad y no cumplieron”, expresó el líder empresarial de la zona norte.

Facussé concluyó haciendo un llamado a la ciudadanía al señalar que “se debe cambiar”, en referencia a la necesidad de buscar alternativas que permitan conducir al país hacia un mejor rumbo social y económico.

