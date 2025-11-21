Consejeras del CNE aprueban misión de congresistas de EE UU; solo falta el voto de Ochoa

Tegucigalpa

El CNE tiene sobre la mesa una solicitud de ocho congresistas estadounidenses para observar las elecciones del 30 de noviembre, pero la aprobación del trámite se mantiene frenada debido a que el consejero, Marlon Ochoa, aún no ha emitido su voto, pese a que las otras dos consejeras ya dieron luz verde.

La consejera Cossette López confirmó que la Embajada estadounidense envió la solicitud formal y que su despacho ya dio el visto bueno.

“Son ocho, la embajada de los Estados Unidos nos ha mandado su misiva respectiva”, dijo, destacando que la petición ya cuenta con su voto favorable.

A la aprobación de López se sumó la presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall, quien además aseguró no tener problemas en participar en la comparecencia requerida por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).